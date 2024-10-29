Un nou vânător împușcat, luna aceasta!

* un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost împuşcat la o partidă de vânătoare organizată, duminică, la Miroslava, acesta fiind transportat la spital cu mai plăgi în zona feţei, a toracelui şi a antebraţului * acesta este al doilea caz înregistrat luna aceasta, după ce, pe 11 octombrie, la Popești, un un bărbat de 53 de ani a fost împușcat în piept de la mică distanță de propriul cumătru

Pacientul rănit duminică, la Miroslava, pe un fond de vânătoare, era stabil hemodinamic şi respirator, iar după evaluare a fost direcţionat către la Spitalul de Pneumologie, la chirurgie toracică. „Ambulanţa a dus în UPU un bărbat de 47 de ani de la o partidă de vânătoare în zona localităţii Miroslava. Declarativ a fost împuşcat accidental cu o armă cu alice. Pacientul prezenta mai multe plăgi împuşcate, una dintre ele la nivelul toracelui, celelalte la nivelul feţei şi antebraţului stâng. La nivelul plăgilor împuşcate se aflau restanţi patru corpi străini, care au fost evaluaţi atât clinic, cât şi paraclinic prin radiografii. Pacientul era stabil hemodinamic şi respirator, conştient. A primit tratament de durere, a fost evaluat şi transferat la clinica de chirurgie toracică pentru tratament de specialitate la Spitalul de Pneumologie”, a declarat, luni, medicul coordonator UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Acesta este al doilea caz înregistrat luna aceasta, după ce, pe 11 octombrie, pe fondul cinegetic 36 Popești, un un bărbat de 53 de ani a fost împușcat în piept de la mică distanță de propriul cumătru. Prezenta o plagă împușcată de 12 milimetri la nivelul hemotoracelui drept, iar una la nivelul hemitoracelui posterior, orificiul de ieșire. Din păcate, pacientul respectiv nu a răspuns manevrelor de resuscitare, decedând. Radu MARIN