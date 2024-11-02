Un omagiu meșteșugurilor străvechi pe Esplanada Palatului Culturii

Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” din Iași, alături de Primăria Municipiului Iași, vă invită la cea de-a XIV-a ediție a manifestării „Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”. Evenimentul va avea loc între 8 și 10 noiembrie 2024, pe Esplanada din fața Palatului Culturii din Iași, un loc încărcat de istorie și frumusețe, unde tradițiile românești vor prinde viață în fața privitorilor.

Această ediție, dedicată Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial, poartă o însemnătate deosebită, căci Asociația ART - Meșteșugurile Prutului a devenit, în acest an, primul ONG din România acreditat de UNESCO. O recunoaștere ce reflectă pasiunea și devotamentul pentru păstrarea meșteșugurilor vechi, pentru frumusețea simplă a obiectelor create de mâinile pricepute ale meșterilor noștri.

Pe durata celor trei zile, vom aduce laolaltă meșteri populari din toate colțurile Moldovei, de pe ambele maluri ale Prutului, dar și din alte zone ale țării și din Republica Moldova. Vor fi expuse obiecte meșteșugărești autentice, făurite cu migală și respect pentru tradițiile moștenite din străbuni. Fiecare piesă expusă are o poveste, un dor pentru vremuri demult apuse, când oamenii se aplecau cu grijă asupra lucrului făcut de mână, iar satul românesc vibra de creativitate și de har.

Atmosfera va fi întregită de ateliere de creație, în care copiii și adulții deopotrivă vor putea să învețe și să experimenteze tainele meșteșugurilor. Fie că este vorba de pictatul icoanelor, de cioplirea lemnului, de încondeiatul ouălor sau de împletituri delicate din fibre naturale, fiecare îndeletnicire păstrează câte o fărâmă din sufletul neamului nostru. Aceste activități nu sunt doar o simplă demonstrație, ci o adevărată călătorie în timp, în vremuri în care lucrurile se făceau cu răbdare, pricepere și multă inimă.

Evenimentul va fi onorat de prezența elevilor de la Palatul Copiilor din Iași și de tinerii ce au participat la atelierele de creație organizate de Asociația noastră prin diverse programe educaționale. Partenerii noștri – Muzeul Etnografic al Moldovei, Asociația Societăților Imobiliare din Moldova, Asociația Dialog pentru Dezvoltare și Asociația GAL Stejarii Argintii din Miroslava – susțin acest demers de a conecta tânăra generație cu moștenirea noastră culturală.

Pentru trei zile, Esplanada Palatului Culturii se va transforma într-un loc de întâlnire între generații, un spațiu de dialog și de comuniune între trecut și prezent. Ne dorim să recreăm acea atmosferă simplă, dar plină de sens, în care fiecare gest și fiecare obiect de artizanat poartă în sine o parte din sufletul creatorului său.

Maura ANGHEL