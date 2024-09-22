Un puști teribilist din Miroslava a evadat ca să fure țuică

* la doar 16 ani, acesta are un cazier impresionant: furturi de biciclete, mici tâlhării, furt și conducere fără permis, agresiune sexuală * ultima faptă, un furt de alcool - două peturi a câte doi litri și jumătate, unul cu țuică, iar celălalt, cu vișinată - i-a adus și cele mai mari probleme * le-a băut de unul singur, a intrat în comă alcoolică și așa au făcut investigatorii legătura între el și spargerea comisă în timp ce se afla sub arest la domiciliu

Despre Denis Adrian Doru (16 ani) din Miroslava am mai scris de câteva ori în ultimii ani. Asta pentru că adolescentul are un cazier ce l-ar face invidios chiar și pe un veteran rechin al pușcăriilor. Deja șase dosare penale și două condamnări. Numărul putea fi dublu, dar, după cum se știe, până la împlinirea vârstei de 14 ani, nu răspunzi penal.

Denis a intrat în atenția polițiștilor încă de când era un copil de 10 ani. A fugit de-acasă, a fost dat dispărut și găsit după aproape trei zile, umblând fleaura tocmai prin Breazu. De la acel moment, a urmat o carieră infracțională uimitor de variată. A fuat o bicicletă din fața unui magazin alimentar din Pașcani, o alta din curtea unei case din Copou, după care s-a „motorizat”. A ochit un Mini Cooper parcat în fața unui bloc din Canta, a încercat și a constatat că mașina are portiera descuiată. Cheia se afla în contact, semn că proprietarul e prin preajmă. Nu i-a păsat, și-a asumat riscurile, s-a urcat la volan, plecând în promenadă. Nici vorbă să dețină permis la nici 15 ani, cât avea la momentul acestei fapte.

Sesizată de dispariția autoturismului, poliția a început căutările, Denis fiind reperat în trafic după doar câteva minute. Apucase deja să acroșeze un Renault parcat. Agenții i-au făcut semn să tragă pe dreapta și să opreasă, dar el, dimpotrivă, a călcat accelerația, urmând o cursă cum scrie la carte. Doar că mult mai scurtă. Denis a naufragiat în șanțul de preluare a apelor pluviale din apropierea unui hipermarket.

Deja afemeiat

Încă n-a săvârșit vreun viol, dar are deja două dosare pentru agresiune sexuală. Ambele comise în cursul acestui an. Prima, în dimineața de 11 iunie, în zona magazinului Basarabia. S-a apropiat, din spate, de o femeie, i-a pus mâna pe fund, apoi a trecut la acte de exhibiționism. A fost prins în flagrant de o patrulă de poliție, dar lăsat liber pe motiv de vârstă. Câteva ore mai târziu, a recidivat.

De data asta, n-a mai scăpat, a ajuns în Centrul de Servicii Sociale Târgu Frumos, în stare de arest la domiciliu. N-avea voie să iasă de acolo fără acceptul autorităților.

Denis nu s-a conformat deloc restricțiilor. Între timp, prinsese și gustul băuturilor alcoolice, iar la Centrul de Servicii Sociale nu se găsește așa ceva. Aflat în sevraj, adolescentul a sărit pe geamul camerei în care era cazat, a escaladat gardul împrejmuitor al curții lui Ilie G., un gospodar ce locuiește în apropiere, a intrat în magazie și a plecat de-acolo cu două peturi a câte doi litri și jumătate. Unul cu țuică, iar celălalt, cu vișinată. S-a întors în cameră, le-a băut de unul singur, a intrat în comă alcoolică și așa au făcut investigatorii legătura între el și spargerea de la gospodăria lui Ilie. Acesta din urmă a venit, și-a recunoscut peturile deja goale și scrisul de pe ele.

Așa s-a ales teribilistul cu un nou dosar penal. „Evadare” și „furt calificat”. Care dosar a trecut, la finele săptămânii trecute, de camera preliminară. Urmează procesul. Claudiu CONSTANTIN