Un puternic incendiu a distrus o hală de pe strada Trei Fântâni

Un puternic incendiu a devastat, astăzi, un depozit din municipiul Iași. Un fum dens s-a degajat în zona străzii Trei Fântâni, iar traficul rutier a fost blocat pe artera care face legătura între Tomești și Bucium.

A fost transmis și un mesaj Ro Alert către populația din zona afectată.

Incendiul a fost localizat, după ce, timp de două ore, peste 50 de pompieri au acționat cu mai multe autospeciale şi roboţi de intervenţii.

A ars una dintre cele două hale ale depozitului, în interiorul căreia se aflau două autoutilitare, două autoturisme, anvelope, uleiuri și alte materiale combustibile.

Hala era folosită de o firmă de curierat, în interior fiind depozitate colete, autoutilitare, autoturisme, cauciucuri şi alte materiale.

Comandantul Detaşamentului 2 Pompieri Iaşi, Tudor Cosmin, aflat la locul intervenţiei, a declarat că în incinta obiectivului se află două hale cu o suprafaţă de aproximativ 600 mp, incendiul manifestându-se generalizat la una dintre acestea.

Pompierii au reuşit localizarea incendiului, împiedicând propagarea la cealaltă hală.

‘Nu au fost raportate victime. Incendiul a fost localizat în limitele localizate, fără alte pagube materiale. Erau depozitate diverse materiale tip colete, autoutilitare, autoturisme, cauciucuri, diverse materiale. Cauza rămâne în curs de stabilire. La faţa locului rămân autospeciale de intervenţie pentru supravegherea zonei şi înlăturarea efectului termic’, a declarat lt.col Tudor Cosmin.