Weekendul schimbă ritmul orașului, iar Iașul se mută, inevitabil, spre terase, restaurante și locuri în care prânzul devine mai mult decât o masă. Pentru ieșeni, dar și pentru turiștii care ajung în oraș, întrebarea nu mai este doar unde mâncăm, ci și cât ne costă o ieșire decentă la prânz.

O verificare a meniurilor disponibile online arată că Iașul are, în 2026, trei zone clare de preț: prânzul economic, în jur de 35-45 de lei, masa confortabilă, între 50 și 80 de lei, și prânzul premium, care poate trece ușor de 100 de lei de persoană. Meniul zilei apare la 36,90 lei la Take&Eat, cu ciorbă și fel principal disponibile separat, iar la Moara de Foc meniurile zilei listate online ajung la 35 de lei.

Prânz rapid în Iași: 35-45 de lei

Pentru cei care vor o masă fără pretenții, dar sățioasă, variantele de tip grătar, meniu complet sau mâncare gătită rămân cele mai accesibile. La Papa’s - Casa Grătarului, meniurile complete cu apă pornesc de la 36 de lei pentru aripioare de pui și ajung la 45 de lei pentru meniul cu mici, potrivit ofertelor listate pe platformele de livrare.

Acest segment este potrivit pentru familii, tineri, angajați care ies la masă în weekend sau turiști care vor să mănânce repede înainte de o plimbare prin centru, Copou sau zona Palas. În această categorie intră, de regulă, meniurile cu pui, mici, ceafă, cartofi, salată și o băutură simplă.

Prânz clasic la restaurant: 50-80 de lei

Pentru un prânz mai așezat, cu ciorbă, fel principal și poate o cafea, bugetul realist urcă spre 60-80 de lei de persoană. La Oscar, de exemplu, ciorbele sunt listate la 24-28 de lei, iar preparatele tradiționale sau cele cu pește ajung frecvent la 49-63 de lei, în funcție de alegere.

În aceeași zonă de preț intră și restaurantele potrivite pentru prânz de weekend în doi, ieșire cu familia sau masă cu prietenii. La Tiki Bistro, un preparat principal precum șnițelul de pui cu parmezan este listat la 48 de lei, ceea ce confirmă media de preț pentru localurile urbane, relaxate, din Iași.

Pește, fructe de mare și restaurante premium

Dacă prânzul de weekend este gândit ca o ieșire specială, costurile cresc. La Blue Acqua Iași, restaurant cu specific pescăresc, preparatele listate online includ calamar la 55 de lei, crap prăjit cu mămăliguță la 56 de lei, creveți la 70-72 de lei și caracatiță la 155 de lei.

Restaurantele cu meniu internațional sau mediteranean duc prânzul într-o zonă mai rafinată. La Veranda, meniul online include preparate de la 40 de lei, dar și feluri principale sau paste premium care trec de 100 de lei. Aici, masa nu mai este doar despre mâncare, ci despre atmosferă, poziționare și timp petrecut într-un loc cu servicii mai elaborate.

Zona Palas și centrul orașului rămân cele mai căutate

Pentru turiști, zona Palas, centrul vechi, bulevardul Ștefan cel Mare, Lascăr Catargi și Copoul rămân cele mai comode repere. Aici se găsesc localuri cu bucătărie internațională, bistrouri, cafenele cu brunch, restaurante cu specific pescăresc sau meniuri rapide pentru familii.

În Palas, Czech In - Resto Brewery este prezentat ca restaurant cu bucătărie internațională și specific de berărie, iar preparatele listate pe platformele de livrare, precum cârnații bavarezi sau cârnăciorii de bere, se situează în jurul a 46-47 de lei.

Cât trebuie să ai la tine pentru un prânz în Iași

Pentru un prânz simplu, bugetul minim realist este de 40-50 de lei de persoană. Pentru o masă completă, cu fel principal, băutură și eventual desert, suma urcă spre 70-90 de lei. În restaurantele premium sau în cele cu pește și fructe de mare, nota poate trece de 120-150 de lei de persoană.

Iașul rămâne, însă, un oraș cu opțiuni pentru toate gusturile. Poți mânca rapid și bine, poți alege o terasă pentru o masă fără grabă sau poți transforma prânzul de weekend într-o mică experiență gastronomică. Diferența stă în buget, în zona aleasă și în felul în care vrei să îți petreci ziua. Tania DAMIAN