Urșii se împânzesc în toată țara. Autoritățile au reperat un exemplar în pădurile din județul Botoșani, un loc atipic pentru aceste animale

Urșii iau cu asalt toată țara. Un exemplar a fost semnalat în pădurile de la Botoșani, o zonă deluroasă care nu reprezintă un habitat pentru acest prădător. Localnicii sunt șocați iar vânătorii spun că ursul a venit, cel mai probabil, din județul Suceava.

Urșii au început să ajungă și în zonele cele mai neașteptate din țară, județe care nu au un habitat frecventat, de obicei, de acest tip de prădător. Mai precis, în pădurile din județul Botoșani, pe raza comunei Vorona, a fost zărit un exemplar mare de urs brun. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Botoșani au emis deja un mesaj RO-alert prin care avertizează localnicii din șase comune și un oraș să aibă grijă când merg prin pădure. Este vorba despre Vorona, Copălău, Coșula, Cristești, Tudora, Frumușica și orașul Flămânzi. Toate aceste localități se află în zona aceluiași areal de pădure în care a fost văzut ursul. ”Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasarea în zonă, dacă nu este absolut necesară, să păstreze distanța față de animal. Nu încercați să vă fotografiați sau să îl hrăniți! Protejați animalele din gospodărie, fără să vă expuneți pericolului”, precizează reprezentanții ISU.

”Probabil a venit din județul Suceava”

Zona menționată în codul RO-Alert, adică Vorona-Tudora-Coșula-Copălău-Flămânzi, este un teritoriu deluros acoperit cu păduri dese. Mai ales codrii vechi ai Voronei care se întind pe o suprafață destul de întinsă. Cu toată abundența forestieră, așa cum arată și specialiștii, zona Botoșaniului nu este habitatul obișnuit al ursului, obișnuit mai ales cu păduri montane. Vânătorii spun că ursul, cel mai probabil, a venit din județul Suceava. "Probabil a venit din județul Suceava, urmând cursul apei”, precizează Cosmin Humelnicu, președintele AJVPS Botoșani. Localnicii nu au văzut în viața lor urs în zonă. Și nici strămoșii lor. ”Ursul nu este ceva întâlnit la noi”, a precizat Aurel Ștefan, primarul din Vorona. Localnicii sunt disperați, mai ales cei care au animale.

”Ferească Dumnezeu, că face prăpăd pe aici un animal din ăsta. Oamenii nu sunt obișnuiți cu animale de pradă, merg fără frică prin pădure. Culeg ciuperci, adună vreascuri. În plus, animalele sunt lăsate fără prea mare pază, pe imaș, în marginea pădurii. Ferească Sfântul", spune un localnic cu animale din zona Copălău. Sătenii se tem de o întâlnire bruscă cu ursul, ceea ce ar provoca o nenorocire. Și asta în condițiile în care oamenii nu știu cum să se comporte sau să se apere de un animal pe care l-au văzut doar la televizor sau la grădina zoologică. Vânătorii spun însă că ursul, cel mai probabil, nu va rămâne în pădurile din Botoșani. ”Eu cred că este în trecere. Nu va zăbovi prea mult pe aici. Nu este habitatul lui”, spune Cosmin Humelnicu.

Urși veniți și din Ucraina

În ultimii trei ani, ursul a mai fost semnalat de două ori în județul Botoșani. Odată la Havârna, o comună din nordul județului Botoșani. Un exemplar de talie mare a fost filmat de localnici în timp ce fugea pe câmp. La Hudești, tot în zona nordică a județului, pe malurile Prutului, a fost fotografiată o ursoaică cu pui, prin pădurile din zonă. Este adevărat că nu au mai fost întâlniți ulterior, semn că au plecat într-adevăr către alte zone. Acei urși, după spuneau specialiștii, prin 2021, veneau din zona Ucrainei. Botoșaniul este o zonă parțial de stepă, parțial deluroasă, total atipică pentru ursul brun.