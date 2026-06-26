Val de foc peste Iași. Canicula se întețește

* temperaturile se apropie de pragul critic de 40°c! * pompierii ieșeni lansează avertismente urgente pentru populație

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări de Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile în intervalul 25–29 iunie, semnalând o intensificare rapidă a valului de căldură, cu maxime ce pot urca până la 39°C, în special în vestul țării, dar cu impact resimțit la scară națională.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă, în termeni simpli, că aerul devine greu de suportat chiar și în condiții de repaus, iar nopțile nu mai aduc răcoarea necesară recuperării organismului. În unele regiuni sunt așteptate chiar nopți tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 25°C.

Iașul, sub cod galben: zile fierbinți, nopți grele

Pentru județul Iași, meteorologii au emis avertizări de Cod Galben, cu temperaturi cuprinse între 30 și 35°C, dar cu un disconfort termic accentuat, resimțit mult mai puternic în zonele urbane dens construite.

Chiar dacă valorile nu par extreme la prima vedere, combinația dintre temperatură, umiditate și lipsa circulației aerului transformă orașul într-un spațiu greu de traversat în orele de vârf.

Recomandări de la ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași a transmis un set de recomandări ferme, în condițiile în care canicula nu este doar un disconfort, ci un risc real pentru sănătate și siguranță.

Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între 11:00 și 18:00, intervalul considerat critic, în care radiația solară și acumularea de căldură ating niveluri maxime.

Hidratarea constantă, chiar și în lipsa senzației de sete, devine esențială, la fel ca purtarea hainelor lejere, deschise la culoare și evitarea activităților fizice intense în aer liber.

Grupurile vulnerabile - vârstnici, copii, femei însărcinate și persoane cu afecțiuni cronice - sunt în mod special expuse riscurilor generate de temperaturile extreme și necesită protecție suplimentară.

Pe fondul uscării rapide a vegetației și al temperaturilor ridicate, riscul de incendii crește exponențial. O simplă scânteie poate declanșa un foc de proporții, motiv pentru care arderea miriștilor sau a deșeurilor vegetale este strict interzisă.

Autoritățile atrag atenția că, în astfel de perioade, incendiile se propagă rapid, sunt greu de controlat și pot afecta atât zone agricole, cât și locuințe sau infrastructură.

Un alt avertisment important vizează interiorul autovehiculelor, unde temperaturile pot crește rapid la niveluri extrem de periculoase. Lăsarea copiilor, a persoanelor vulnerabile sau a animalelor de companie în mașini, chiar și pentru câteva minute, poate avea consecințe tragice.

Serviciile de urgență, ultima linie de apărare în fața fenomenelor extreme

Valul de căldură care traversează țara nu mai este doar o simplă variație de sezon, ci un episod de caniculă severă, cu efecte cumulate asupra sănătății publice, infrastructurii și siguranței cotidiene.

În acest context, autoritățile subliniază că vigilența și respectarea măsurilor de protecție devin esențiale, iar intervenția rapidă a serviciilor de urgență rămâne ultima linie de apărare în fața fenomenelor extreme.

Pentru informare și prevenție, cetățenii sunt îndrumați către platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU, iar în situații critice, rămâne valabil apelul unic 112.

Andrei TURCU