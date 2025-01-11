Vameșii de la Siret au CONFISCAT o mașină în valoare de 50.000 de euro. Totul s-a întâmplat după un control de rutină / Ce au descoperit în autoturism

Un bărbat de 42 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, a fost prins încercând să introducă ilegal în România 1.680 de pachete cu țigări nedeclarate. Incidentul s-a petrecut în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, iar mașina condusă de bărbat, un Mercedes în valoare de 250.000 de lei, a fost confiscată. Totul s-a întâmplat în timpul unui control de rutină și nimic nu prevestea o asemenea întorsătură a lucrurilor.

Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de contrabandă

Țigările, în valoare de 25.500 de lei, care nu au fost declarate de șofer, au fost ridicate în vederea confiscării.

Un autoturism marca Mercedes, în valoare de 250.000 de lei – 50.000 de euro – a fost indisponibilizat de polițiștii de frontieră în cursul zilei de vineri, 10 ianuarie. S-a întâmplat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, chiar în timpul unui control de rutină.

În ziua respectivă, în jurul orei 13.30, pe sensul de intrare în România s-a prezentat un bărbat cu dublă cetăţenie, româno-ucraineană, în vârstă de 42 de ani, care conducea un autovehicul înmatriculat în Marea Britanie.

Polițiștii de frontieră și vameșii au decis să efectueze un control mai amănunțit al mașinii, ocazie cu care au descoperit în plafonul autoturismului şi în bagajele personale 1.680 de pachete de țigări cu timbru fiscal ucrainean.

