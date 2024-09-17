Viața unui ieșean, salvată de doi paramedici blocați în trafic

* spiritul de iniţiativă a doi paramedici a salvat viaţa unui bărbat în vârstă de 50 de ani * acestuia i s-a făcut rău în timp ce se afla într-o maşină blocată în trafic, în apropierea Sinagogii din Târgu Cucu, chiar când se deplasa către Institutul de Boli Cardiovasculare * alţi şoferi aflaţi în trafic au tras maşinile pe dreapta și au sunat la Serviciul Unic de Urgenţe 112, pentru a cere ajutorul unui echipaj medical

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Iași, a trecut prin clipe de groază în cursul zilei de marți, 17 septembrie 2024. Acesta se afla la volanul propriului autoturism, în care se afla și soția lui, în momentul în care a început să se simtă rău și a avut nevoie de ajutor medical. Conform informațiilor oferite de medicii ieșeni, bărbatul se deplasa chiar către Institutul de Boli Cardiovasculare din Copou, deoarece în cursul zilei de luni a simțit dureri puternice în piept.

Norocul bărbatului a fost că în zona în care se afla, în apropiere de Târgu Cucu, se aflau doi paramedici, în timpul liber, care au decis să îl ajute. Astfel, aceștia au început resuscitarea bărbatului, care era inconștient în acel moment și au continuat manevrele până la sosirea echipajelor medicale. „În cursul zilei de marți, 17 septembrie, s-a intervenit în cazul unui bărbat în vârstă de 50 de ani. Acesta a acuzat durere toracică în cursul zilei de luni, iar la o zi distanță s-a urcat în mașină cu soția pentru a merge la Institutul de Boli Cardiovasculare. Aproape de Târgu Cucu pacientul a început să se simtă rău și a tras pe dreapta, devenind inconștient. În trafic, în acel moment, se aflau și doi paramedici, în timpul liber, care au oprit imediat și au găsit pacientul inconștient, cianotic, cu respirații agonice. După ce l-au scos din maşina au sesizat că e în șoc cardio respirator şi au început manevrele de resuscitare până a ajuns Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă”, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPSMURD Iași.

Bărbatul, resuscitat și transportat de urgență la spital

Medicii care au ajuns la fața locului nu au avut parte de o misiune grea. După aproximativ 10 minute de resuscitare cardio pulmonară, inima pacientului a început să bată din nou. În cele din urmă, acesta a fost transportat de urgență la Institutul de Boli Cardiovasculare, pentru investigații de specialitate. „S-a efectuat fibrilație ventriculară, ulterior s-a înregistrat activitate electrică fără puls. Am făcut tromboliză. După aproximativ 10 minute de resuscitare cardio pulmonară, pacientul prezintă puls. A fost transportat la IBCV”, a precizat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu. Laura RADU, Cristian ANDREI