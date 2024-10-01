Victima a ţinut morțiș să-l vadă în puşcărie. Pentru 200 de lei

După ce l-a făcut K.O. pe Gheorghe D., din doar câţiva pumni, Florin U. dintr-un sat de lângă Hârlău s-a ales cu dosar penal pentru lovire sau alte violenţe. A fost condamnat, în 2022, la un an şi patru luni de închisoare, dar cu suspendare, precum şi obligaţia de a achita victimei suma de 9.000 lei, drept daune morale.

Vremea a trecut, se apropia expirarea termenului de supraveghere, interval în care condamnatul trebuie să achite obligaţiile de plată stabilite prin sentinţă. Astfel, cum până la începutul acestui an, Florin nu plătise decât 1.100 lei, atât Serviciul de Prabaţiune, cât şi Gheorghe au cerut în instanţă revocarea suspendării executării pedepsei şi încarcerarea condamnatului.

Mai mult, reclamantul a susţinut că e vorba de rea voinţă, susţinând că, de câte ori se întâlneau, Florin îl evita, apoi s-a lăudat prin sat că nu va plăti datoria, deşi este sănătos şi poate munci.

S-a dovedit că n-a fost aşa. Florin a strâns, meticulos, ban cu ban şi, până la termenul de judecată de pe 23 iulie, a reuşit să depună la dosar dovezile prin care mai achitase 7.700 lei. Deci, în total 8.800 lei. Restanţa, doar 200 lei.

Ca atare, completul de la Judecătoria Hârlău a respins, prin hotărârea de ieri, solicitările Probaţiunii şi a lui Gheorghe: „instanţa constată că persoana condamnată nu şi-a încălcat, cu rea-credinţă, obligaţiile de plată, ci aceasta a achitat, totuşi, suma 8.800 lei către partea civilă, din totalul de 9.000 lei (nefăcându-se dovada că ar trebui să achite şi alte sume, astfel cum a susţinut partea civilă). Prin urmare, având în vedere lipsa relei-credinţe în îndeplinirea obligaţiei de plată în favoarea părţii civile a sumei de 9.000 lei, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, sesizarea formulată”. Cladiu CONSTANTIN