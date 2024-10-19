Viitorii consilieri locali PNL de la Botoșani vor ca Sala Polivalentă să nu se mai numească Elisabeta Lipă

Scandalul uriaș în care este implicată vicepreședinta PSD, Elisabeta „Uță” Lipă, dar mai ales faptul că vrea să devină deputat de Botoșani, a condus la o decizie radicală care va fi luată de viitorii consilieri locali liberali.

Cătălin Flutur: „Sala Polivalentă din Botoșani putea să poarte numele Doinei Melinte sau Georgetei Andrunache”

Pe data de 25 octombrie 2008, cu o zi înainte ca Elisabeta „Uța” Lipă (fostă Oleniuc) să împlinească 44 de ani, primarul PDL de la aceea vreme al municipiului Botoșani, Cătălin Flutur, anunța că Sala Polivalentă va purta numele multiplei campioane olimpice. „Consiliul Local a hotărât ca această Sală Polivalentă să poarte numele de Elisabeta Lipă și suntem absolut convinși că nu am făcut nicio greșeală, ba din contra, suntem onorați că Sala Polivalenta din Botoșani să poarte acest nume. Dar putea să poarte numele Doinei Melinte sau al celei mai titrate sportive actuale, Georgeta Andrunache”, a spus edilul Cătălin Flutur. Dar, ceea nu s-a spus la aceea vreme este faptul că cel care a decis ca sala să poarte numele „Uței” Lipă a fost Cristian Roman, care la acea vreme era secretarul general adjunct al Ministerului de Interne. Ulterior, în 2016, când era ministrul Tineretului și Sportului în cabinetul Cioloș, „Uța” Lipă a cununat-o pe fiica lui Cristian Roman, la aceea vreme deputat PDL. O mână spală pe cealaltă și ambele fața „Uței” Lipă!

„Elisabeta Lipă nu este botoșăneancă. Noi vrem să promovăm botoșănenii”

Dar, după scandalurile uriașe din ultima vreme, în special candidatura pe lista PSD Botoșani pentru Camera Deputaților, „Uța” Lipă a primit o lovitură de unde nu se aștepta. Cei șapte viitori consilieri PNL ai municipiului Botoșani au anunțat astăzi că vor propune în prima ședință ca Sala Polivalentă să nu se mai numească Elisabeta Lipă. „Ne-am întâlnit, am început să lucrăm la proiecte. Cu siguranță le vom prezenta, unele dintre ele, în prima ședință. O idee discutată împreună și pe care vrem să o promovăm este schimbarea denumirii Sălii de Sport Elisabetă Lipă. Elisabeta Lipă este născută la Siret, în județul Suceava, deci nu este botoșăneancă. Noi vrem să promovăm botoșănenii. Denumirea Sălii de Sport să fie schimbată de exemplu cu Patricia Cireș sau Simona Radiș, care are destul de multe medalii de aur în canotaj. Pur și simplu vrem să promovăm botoșănenii. Noi avem botoșăneni atât de valoroși și nu îi promovăm. Promovăm persoane din județul Suceava?! Să fie promovate în Suceava. În Botoșani promovăm botoșăneni”, a declarat Daniela Fetcu, viitor consilier local la Botoșani. Așadar, nici n-a început oficial campania electorală și deja „Uța” Lipă a mai generat un scandal. Mai trebuie precizat că Elisabeta „Uța” Lipă, fostă Oleniuc, s-a născut la Siret, județul Suceava, iar în 2008 a fost declarată cetățean de onoare al acestui oraș.