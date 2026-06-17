Vin banii! 85,5 milioane de euro pentru Operă și Cucuteni!

Ministerul Culturii a aprobat o finanţare substanţială pentru Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni. Lucrările vor fi demarate în această toamnă, prin proiectul de investiţii „Temelii culturale” situl arheologic va fi reabilitat şi modernizat.

Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, construit pentru a proteja o necropolă tumulară geto-dacică din secolul IV î.H., este parte a Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi. „În proiectul de la Cucuteni vor intra 5,5 milioane de euro, graţie împrumutului pe care statul român l-a făcut prin Ministerul Culturii pentru mai multe edificii şi monumente din ţară. Pentru Iaşi sunt două finanţări. Una pentru noul sediu al Operei, în valoare de 80 de milioane de euro, cea de-a doua fiind Muzeul Sit Arheologic de la Cucuteni”, a spus Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii - Complexul Muzeal Naţional „Moldova”.

De asemenea, la situl arheologic aflat în subordinea Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi va fi construită şi o anexă care va avea un punct de belvedere, un restaurant cafenea tip muzeu şi un mini cinematograf care să deservească zona Târgu Frumos - Hârlău - Cotnari - Cucuteni. „Practic, va fi reabilitat acel tumul, se va face reintegrarea arheologiei din zonă, va fi construit un nou corp de clădire pentru expoziţii permanente şi temporare. Totodată, ne dorim să avem şi un mic cinematograf şi locuri de cazare, astfel încât cei care vin la noi să se bucure nu doar de peisaj şi de situl arheologic, ci să şi rămână peste noapte, să îşi imagineze că sunt într-un sat dacic”, a mai spus Andrei Apreotesei. Laura RADU