Vin banii pentru modernizarea sistemului medical ieșean

* vor fi modernizate, extinse şi dotate ambulatoriilor integrate de la Institutul de Psihiatrie „Socola”, Institutul Regional de Oncologie şi Spitalul „Parhon” Iaşi, vor fi înfiinţate 9 centre comunitare integrate şi modernizate două centre de planificare familială

Peste 180 milioane lei vor fi atraşi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în judeţul Iaşi pentru modernizarea sistemului medical public, au anunţat, luni, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Astfel, vor fi modernizate, extinse şi dotate ambulatoriilor integrate de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi, Institutul Regional de Oncologie Iaşi şi Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iaşi, vor fi înfiinţate 9 centre comunitare integrate şi modernizate două centre de planificare familială.

De asemenea, va fi dotată secţia de Terapie Intensivă pentru nou-născuţi din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi, se va reduce riscul de infecţii nosocomiale în 9 unităţi spitaliceşti din judeţ şi vor fi modernizate 116 cabinete de medicină de familie.

Pe lângă acestea, Iașul beneficiază de o investiție de aproximativ 700 milioane de euro - cea mai importantă investiţie din ultimii 30 de ani din Moldova – cu fonduri europene, pentru construcția unui Spital Regional de Urgență.

Complexul medical, ale cărui lucrări au început în aprilie 2024, va fi ridicat pe 7 niveluri, în zona Moara de Vânt, pe un teren de 120.000 de metri pătraţi.

Se estimează că, în primul an de fuuncționare, în 2027, unitatea va asigura servicii de internare continuă pentru 47.500 cazuri, va deservi 100.000 de urgențe și 258.000 de pacienți în serviciile de ambulatoriu.

Totodată, spitalul va avea nevoie, anual, de aproape 75 milioane de euro pentru buna funcționare, însă va genera beneficii de peste 80 milioane de euro.

Pe acoperişul clădirii va fi construit un heliport, aproape 1.500 de locuri de parcare, numărul estimat de angajaţi ai viitoarei unităţi medicale fiind de 3.000. Radu MARIN



