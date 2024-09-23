Weekend plin de acţiune pentru salvatorii ieşeni

Mai multe accidente şi incendii au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute. În ciuda faptului că salvatorii au intervenit cu promptitudine, o persoană nu a putut fi salvată.

Un bărbat şi-a pierdut viaţa în timpul unui accident rutier produs în comuna Bălţaţi. Maşina în care se afla bărbatul de 45 de ani a ieşit de pe carosabil şi a intrat în iazul din Valea Oilor. El a fost găsit inconștient. „La locul solicitării s-a deplasat Detaşamentul de Pompieri Târgu Frumos cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție cu modul de descarcerare și acordarea primului ajutor și și o ambulanță de prim ajutor calificat, iar de la SAJ Iași o ambulanță cu medic. Victima a fost preluată de către echipajul medical SAJ. Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare cardio-pulmonară și a fost declarat decesul”, a spus Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Un alt accident la care salvatorii au fost solicitaţi să intervină a avut loc la ieşirea din Iaşi, în zona Bucium. În accident a fost implicat un motociclist care a intrat într-un stâlp de pe marginea străzii, pentru că ar fi pierdut controlul vehiculului.

Inițial, tânărul de 32 de ani, a refuzat să fie dus la spital. Ulterior, s-a răzgândit şi a fost transportat la Spitalul „Sf Spiridon”. „Pacientul prezintă emfizem subcutantat la nivelul hemitoracelui stâng. Investigaţiile imagistice făcute cu ajutorul computerului tomograf au arătat că are pneumotorax în cantitate mică şi fractură lombară”, a spus dr. Diana Cimpoeşu, şefa UPU-SMURD Iaşi.

Salvatorii de la ISU Iaşi au intervenit şi la un accident rutier produs în localitatea Războieni din comuna Ion Neculce, pe DN 28, unde un autoturism s-a răsturnat. În accidentul rutier au fost implicate trei victime conștiente, neîncarcerate. „Echipajele de intervenție sosite la locul intervenției au constatat că în accidentul rutier sunt implicate un autoturism, în care se aflau un șofer şi trei pasageri, și un autocar în care se afla doar șoferul. Toate persoanele sun conștiente, neîncarcerate. În urma evaluării medicale la fața locului cele patru persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare. Cazul rămâne în atenția autorităților pentru cercetări”, a precizat Georgică Onofreiasa.

Cei de la ISU au intervenit nu doar la accidentele rutiere ci şi la indendii. Unul dintre acestea s-a produs la o anexă gospodarească în localitatea Chicerea, comuna Tomești. „La sosirea forțelor de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta la anexa gospodarească pe o suprafață de aproximativ 150 mp. Se suplimentează forțele și mijloacele de intervenție cu o autospecială de intervenție și stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri. De asemenea, la locul intervenției a fost solicitată și intervenția echipajului de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Tomești”, a mai spus Georgică Onofreiasa. Laura RADU