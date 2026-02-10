Zeci de suflete salvate de la „moarte albă”, la -10 grade

Iașul a tremurat, noaptea trecută, sub un cod galben de ger, iar termometrele au coborât până la –10 grade Celsius, transformând orașul într-o capcană mortală pentru cei mai vulnerabili. În timp ce majoritatea ieșenilor s-au adăpostit în casele încălzite, zeci de oameni fără adăpost s-au luptat, la propriu, pentru viață.

În noaptea trecută, 69 de persoane au fost salvate de frig. Direcția de Asistență Socială, alături de partenerii săi, a mobilizat toate resursele disponibile pentru a preveni tragediile: paturi calde, hrană, asistență medicală și sprijin psihologic, într-o cursă contracronometru cu gerul.

Străzile au fost scotocite pas cu pas, iar persoanele găsite în stare critică au fost preluate de urgență. Cei cu probleme medicale au fost duși la spital, iar ceilalți – dacă au îndeplinit condițiile legale – au fost cazați la Centrul Social de Urgență „C. A. Rosetti”.

32 de persoane au dormit noaptea trecută sub un acoperiș sigur la centrul „C. A. Rosetti”, unde nu au primit doar un pat, ci îngrijire medicală, consiliere, hrană caldă și condiții de igienă, adică exact lucrurile care pot face diferența dintre viață și moarte în nopțile polare.

Alte 37 de persoane au fost adăpostite la centrul de tranzit de la Baia Publică, rămas deschis special din cauza temperaturilor extreme. Aici, Fundația Emmaus, Serviciul Voluntar de Ambulanță, Direcția de Asistență Socială și Poliția Locală au format un adevărat scut uman împotriva frigului.

Moment dramatic: patru persoane, găsite pe străzi în condiții extrem de periculoase, au fost identificate în timpul unei acțiuni nocturne și aduse de urgență în siguranță. Fără această intervenție, bilanțul nopții ar fi putut fi unul tragic. Carmen DEACONU