Zeci de telefoane și carduri bancare, confiscate la frontieră

* pe lângă confiscarea bunurilor, în valoare totală de 18.800 de lei, făptașii au fost sancționați cu amenzi însumând 41.000 de lei * ei susțin că urmau să transporte marfa în Polonia, pentru suma de 300 de euro

Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreună cu lucrători vamali, au descoperit la controlul de frontieră, ascunse în diferite compartimente ale unui autoturism și în bagajele personale a trei cetăţeni din Republica Moldova, 47 telefoane mobile, 27 de carduri bancare și 120 de cartele SIM.

În data de 25 august, în jurul orei 9, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iași, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, trei cetățeni din Republica Moldova, doi bărbați în vârstă de 20, respectiv 24 de ani și o femeie în vârstă de 34 de ani.

În baza profilului de risc, oamenii legii au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi persoanelor, ocazie cu care echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali, a descoperit, ascunse și nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, în diferite compartimente ale autoturismului și în bagajele personale ale celor trei, 47 telefoane mobile, 27 de carduri bancare înregistrate în Republica Moldova și 120 de cartele SIM.

Cu privire la bunurile descoperite, persoanele au declarat că au primit bunurile de la o persoană ale cărei date nu le cunosc, iar în schimbul sumei de 300 de euro trebuiau să le transporte în Polonia.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura confiscării bunurilor, în valoare totală de 18.800 de lei şi sancţionarea contravenţională a persoanelor cu amenzi în valoare totală de 41.000 de lei. Daniel BACIU