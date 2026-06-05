Vineri, 5 iunie 2026, elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar au zi liberă de Ziua Învățătorului. În școli și grădinițe nu se fac cursuri, iar ziua nu va fi recuperată ulterior, potrivit regulilor aplicate în sistemul de educație.

Pentru Iași, nu este doar o bifă în calendar, ci o zi care mișcă programul unui județ întreg. Școlile se închid, părinții caută soluții pentru copiii mai mici, iar profesorii marchează una dintre puținele zile dedicate explicit profesiei lor.

Ziua Învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie, în memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietor al învățământului modern românesc. În ultimii ani, această zi a devenit și zi nelucrătoare pentru personalul din învățământul preuniversitar, ceea ce înseamnă suspendarea activității didactice.

Câți elevi și profesori sunt afectați în Iași

La nivelul județului Iași, impactul este consistent. Potrivit raportărilor Inspectoratului Școlar Județean Iași, la finalul anului școlar 2024–2025 erau 95.429 de elevi înscriși în învățământul de stat, la zi, în clasele pregătitoare – XII. La aceștia se adaugă elevii din alte forme de învățământ și copiii din sistemul particular.

În județ funcționează o rețea amplă de școli, licee, grădinițe și structuri arondate, iar numai în municipiul Iași sunt 71 de unități de învățământ preuniversitar. Pentru toate acestea, ziua de 5 iunie înseamnă pauză de la cursuri, cancelarii închise și un program diferit pentru familii.

Și pentru cadrele didactice, ziua liberă are o miză simbolică. În județul Iași, raportările oficiale indică peste 9.300 de norme didactice în învățământul preuniversitar. În spatele cifrei se află profesori, învățători, educatori, suplinitori, titulari și personal didactic care duc, zi de zi, greutatea unei școli aflate între reforme, presiuni administrative și așteptările părinților.

O săptămână scurtă pentru elevi

Ziua liberă de vineri vine într-o perioadă deja fragmentată pentru elevi. Prima săptămână din iunie a inclus și ziua liberă de 1 Iunie, astfel că programul școlar a fost mai scurt decât de obicei.

Pentru elevii din clasele terminale, începutul lunii iunie marchează și apropierea examenelor. Clasa a VIII-a se pregătește pentru Evaluarea Națională, iar absolvenții de liceu intră în linie dreaptă pentru Bacalaureat. Pentru ceilalți elevi, anul școlar 2025–2026 se apropie de final, vacanța de vară urmând să înceapă după încheierea cursurilor din luna iunie.

În Iași, ziua liberă se simte diferit de la o familie la alta. Pentru unii părinți este o ocazie de timp petrecut cu copiii. Pentru alții, mai ales pentru cei care lucrează vineri, devine o problemă practică: cine stă cu copilul, cine îl duce la bunici, cine își ia liber sau cine lucrează de acasă.

Ziua profesorilor, între respect și realitate

Ziua Învățătorului aduce în prim-plan rolul dascălilor, dar și tensiunile din sistem. Într-un județ cu școli urbane aglomerate, școli rurale cu deficit de personal și diferențe mari între comunități, educația rămâne una dintre cele mai sensibile teme publice.

Pentru Iași, 5 iunie este o zi fără cursuri, dar și un moment bun pentru a privi spre cei care țin școala în picioare: învățătorii care formează primele deprinderi, profesorii care pregătesc generații pentru examene, educatorii care lucrează cu cei mai mici copii și personalul din școli care face ca întregul sistem să funcționeze.

Dincolo de pauza din orar, Ziua Învățătorului rămâne o zi despre respect. Iar într-un județ cu aproape 100.000 de elevi în sistemul de stat, fiecare zi de școală, inclusiv cea liberă, arată cât de mare este rolul educației în viața comunității. Clara DIMA