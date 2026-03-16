10 ani de Semimaraton Iași: 750 de milioane de bătăi de inimă pentru educația copiilor

* în cei zece ani de existență, nu mai puțin de 16.424 de alergători au trecut linia de start în toate edițiile, iar donațiile generate au depășit 242.300 de euro, bani direcționați către proiecte educaționale dedicate copiilor vulnerabili * organizatorii speră ca ediția din acest an să aducă la start peste 4.000 de alergători, susținători și voluntari

Orașul Iași se pregătește pentru unul dintre cele mai emoționante evenimente sportive și caritabile ale anului. Pe 26 aprilie 2026 va avea loc ediția aniversară – 10 ani – a Semimaraton Iași, competiția care a devenit, în ultimul deceniu, cel mai mare eveniment de alergare și solidaritate din regiunea de Nord-Est a României.

În cei zece ani de existență, Semimaratonul a reușit să transforme pasiunea pentru alergare într-o mișcare impresionantă de sprijin pentru educația copiilor. Nu mai puțin de 16.424 de alergători au trecut linia de start în toate edițiile, iar donațiile generate au depășit 242.300 de euro, bani direcționați către proiecte educaționale dedicate copiilor vulnerabili.

Organizatorii au calculat și un simbol spectaculos al acestei mobilizări: aproximativ 750 de milioane de bătăi de inimă ale participanților pe traseele competiției.

Ediția aniversară promite nu doar competiție, ci și o adevărată sărbătoare a comunității. Organizatorii pregătesc un moment special pentru alergători și spectatori: un concert al trupei Șuie Paparude, care va transforma zona de start și finish într-un veritabil festival urban.

Evenimentul este organizat de Salvați Copiii Iași, Rotary Club Iași Copou și Primăria Municipiului Iași, iar organizatorii speră ca ediția din acest an să aducă la start peste 4.000 de alergători, susținători și voluntari.

Alergare pentru educația copiilor

Semimaratonul nu este doar o competiție sportivă, ci și o platformă de solidaritate. Fiecare kilometru parcurs de participanți este transformat simbolic într-o contribuție pentru educația copiilor aflați în situații dificile.

Fondurile strânse în 2026 vor susține două programe importante: sprijin pentru copii fără posibilități materiale care doresc să meargă la școală, prin programele Salvați Copiii; burse de studiu pentru elevi din mediul rural cu rezultate academice excelente, prin programul Pro Ruralis Iași, aflat în portofoliul World Vision.

Competiția include mai multe probe dedicate atât sportivilor experimentați, cât și amatorilor sau copiilor. Printre acestea se numără: Semimaratonul (21 km) – cursa principală, Crosul de 10 km, Crosul de 5 km, Cursa populară de 2,5 km, Cursa persoanelor cu dizabilități, Cursa copiilor – LOOMea Copiilor.

Traseu prin inima Iașului

Startul și finishul vor fi în fața simbolului orașului, Palatul Culturii, în Piața Palatului. Traseul competiției va străbate unele dintre cele mai importante artere ale orașului: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Strada Anastasie Panu, Strada Arcu, Bulevardul Carol I și zona Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, înainte de revenirea la linia de sosire.

Cei care doresc să participe la ediția aniversară se pot înscrie până la 1 aprilie 2026 pe site-ul oficial al competiției.

După un deceniu în care sportul și solidaritatea au mers mână în mână, Semimaraton Iași își propune ca ediția din 2026 să fie cea mai mare de până acum – o zi în care mii de oameni vor alerga nu doar pentru performanță, ci și pentru viitorul copiilor care au nevoie de o șansă la educație. Carmen DEACONU