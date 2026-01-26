10 defibrilatoare noi apar în Iași! Orașul unde un trecător poate salva un om înainte să vină Ambulanța

* odată cu aceste 10 aparate, Iașul ajunge la 25 de defibrilatoare amplasate în oraș. Dintre cele existente, 10 sunt deja în spațiul public, administrate de Serviciul Voluntar de Ambulanță. În ultimii șapte ani, două vieți au fost deja salvate cu ajutorul lor

Iașul face un pas uriaș în lupta cu moartea subită! Zece defibrilatoare noi vor fi amplasate în puncte-cheie ale orașului, transformând spațiile publice în adevărate zone de salvare a vieții. Practic, în mai multe cartiere, un simplu gest al unui trecător poate face diferența dintre viață și moarte.

Decizia a fost luată în urma unei analize realizate de Primăria Municipiului Iași împreună cu Serviciul Voluntar de Ambulanță, care au stabilit unde sunt cele mai mari riscuri și cele mai multe șanse ca un stop cardiac să fie observat la timp.

Noile defibrilatoare vor fi montate în Parcul Nicolina, Parcul Șahiștilor din Podu Roș, Frumoasa, Tătărași – Doi Băieți, Casa de Cultură a Studenților, Gara CFR, dar și în stațiile CTP Târgu Cucu – Golia, Baza 3, la sediul CTP din Gară și la Dispeceratul Rond Agronomie.

Sunt locuri intens circulate, unde zilnic trec mii de ieșeni. Locuri în care, spun specialiștii, un stop cardio-respirator poate apărea oricând, iar fiecare minut pierdut scade dramatic șansele de supraviețuire.

Aparatele „vorbesc” cu tine și îți spun ce să faci

Defibrilatoarele sunt complet automatizate și funcționează pe bază de comenzi vocale în limba română. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fii medic. Aparatul îți spune pas cu pas ce ai de făcut.

Sunt montate în cutii speciale, încălzite și iluminate, astfel încât să poată fi folosite zi și noapte, vară sau iarnă.

Odată cu aceste 10 aparate, Iașul ajunge la 25 de defibrilatoare amplasate în oraș. Dintre cele existente, 10 sunt deja în spațiul public, administrate de Serviciul Voluntar de Ambulanță. În ultimii șapte ani, două vieți au fost deja salvate cu ajutorul lor.

Medicii avertizează: în caz de stop cardiac, creierul începe să sufere leziuni ireversibile după doar câteva minute. De aceea, defibrilatoarele din spațiul public sunt considerate, în marile orașe europene, armele tăcute împotriva morții subite.

În paralel cu montarea aparatelor, Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași a lansat un program GRATUIT de instruire în acordarea primului ajutor. Rezultatul? Un interes uriaș! Peste 1.800 de ieșeni s-au înscris în mai puțin de două luni, iar 750 au fost deja instruiți sau sunt programați să participe. Oameni obișnuiți: elevi, studenți, pensionari, părinți, șoferi.

Programul este susținut de Primăria Iași, ISU, DSP, Prefectură, Consiliul Județean, dar și de Universitatea de Medicină și Farmacie și alte primării din județ.

