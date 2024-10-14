100.000 de sarmale au fost împărțite pelerinilor

O sută de mii de sarmale, vin, apă minerală, pâine şi fructe au fost oferite de Primăria municipiului Iaşi pelerinilor care au venit din toată ţara să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva chiar în ziua în care se sărbătoreşte hramul acesteia.

Pentru acest eveniment, intitulat "Masa pelerinilor", reprezentanţii municipalităţii, cei ai societăţilor aflate în subordine, dar şi alte instituţii sau întreprinzători au pregătit 100.000 de sarmale învelite în varză sau foi de viţă şi au oferit câteva sute de kilograme de pâine, vin, sucuri şi apă minerală.

Primele persoane s-au aşezat în faţa porţilor Cantinei de ajutor social cu aproximativ o oră înainte de împărţirea alimentelor pentru pelerini. La câteva străzi distanţă, un alt rând de câţiva kilometri este format de pelerinii sosiţi la Iaşi pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

"Şi în acest an, Primăria Iaşi a pregătit pentru această zi specială 100.000 de sărmăluţe, dintre care 20.000 au fost pregătite la cantina şi cele două centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice atât de bucătărese, cât şi de voluntari", a declarat directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, Luminiţa Munteanu.