115.000 euro, prețul pus pe viața unei tinere cercetătoare

La vârsta la care ar trebui să se bucure de viață și să își construiască viitorul, Iuliana duce o luptă cumplită împotriva cancerului. Singura ei șansă la viață este un transplant de celule stem, o procedură complicată care poate fi realizată în Turcia. Dar costurile acestui tratament sunt însă imense, depășind cu mult posibilitățile familiei ei. Vorbim de aproximativ 115.000 de euro.

La 19 ani lumea părea să i se deschidă în față ca o grădină plină de posibilități. Tocmai fusese acceptată la Facultatea de Biologie și își imagina cum va contribui, într-o zi, la descoperiri care să schimbe vieți. Își dorea să ajute oamenii, să găsească tratamente, să își pună cunoștințele în slujba binelui. Apoi, într-o zi, viața Iulianei s-a schimbat complet. Totul a început cu o oboseală constantă , pe care tânăra a pus-o pe seama stresului admiterii la facultate. Au urmat episoade de febră inexplicabile, dureri de oase, iar pe corp îi apăreau din senin vânătăi. O vizită la doctor, câteva analize și diagnosticul șocant primit din partea medicilor a provocat furtună în sufletul Iulianei: cancer. „În primele zile după ce am aflat diagnosticul nu puteam să vorbească cu nimeni. Mă simțeam cuprinsă de frică și incertitudine. Era un amestec de furie, tristețe și neputință. Mă întrebam dacă voi putea să termin facultatea, dacă îmi voi putea îndeplini vreodată visul de a contribui la vindecarea oamenilor. Am realizat că acum eu am nevoie de ajutor. Nu renunț la această luptă, dar uneori mă simt trădată de propriul corp și nu știu cum să gestionez situația”, ne-a mărturisit Iuliana.

Singura șansă la viață pentru Iuliana este un transplant de celule stem, o procedură complicată și costisitoare care poate fi realizată în Turcia. Costurile tratamentului se ridică însă la peste 115.000 de euro, bani de care familia tinere nu dispune. „Apelăm la voi, cei care credeți în puterea solidarității și în importanța unei șanse la viață. Orice ajutor, cât de mic, poate face diferența pentru Iuliana. Fiecare donație este un pas mai aproape de salvarea ei, de visul ei de a-și continua viața și de a contribui, la rândul ei, la binele celorlalți”, a transmis Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/iuliana-lazar/.

Denumire entitate: Asociația „Salvează o inimă”. Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Conturi (IBAN) bancare: Cont lei: RO05BTRL00701205W82870XX, Cont euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001, COD SWIFT: BTRLRO22, Banca Transilvania Botoșani. De specificat pentru transfer bancar numele Iuliana Lazăr. Daniel BACIU