115.000 euro, prețul pus pe viața unei tinere cercetătoare
La vârsta la care ar trebui să se bucure de viață și să își construiască viitorul, Iuliana duce o luptă cumplită împotriva cancerului. Singura ei șansă la viață este un transplant de celule stem, o procedură complicată care poate fi realizată în Turcia. Dar costurile acestui tratament sunt însă imense, depășind cu mult posibilitățile familiei ei. Vorbim de aproximativ 115.000 de euro.
La 19 ani lumea părea să i se deschidă în față ca o grădină plină de posibilități. Tocmai fusese acceptată la Facultatea de Biologie și își imagina cum va contribui, într-o zi, la descoperiri care să schimbe vieți. Își dorea să ajute oamenii, să găsească tratamente, să își pună cunoștințele în slujba binelui. Apoi, într-o zi, viața Iulianei s-a schimbat complet. Totul a început cu o oboseală
Singura șansă la viață pentru Iuliana este un transplant de celule stem, o procedură complicată și costisitoare care poate fi realizată în Turcia. Costurile tratamentului se ridică însă la peste 115.000 de euro, bani de care familia tinere nu dispune. „Apelăm la voi, cei care credeți în puterea solidarității și în importanța unei șanse la viață. Orice ajutor, cât de mic, poate face diferența pentru Iuliana. Fiecare donație este un pas mai aproape de salvarea ei, de visul ei de a-și continua viața și de a contribui, la rândul ei, la binele celorlalți”, a transmis Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.
Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/iuliana-lazar/.
Denumire entitate: Asociația „Salvează o inimă”. Cod de înregistrare fiscală: 31015982
Conturi (IBAN) bancare: Cont lei: RO05BTRL00701205W82870XX, Cont euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001, COD SWIFT: BTRLRO22, Banca Transilvania Botoșani. De specificat pentru transfer bancar numele Iuliana Lazăr. Daniel BACIU
