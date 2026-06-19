119 mijloace de transport complet electrice, dar Iașul n-a rezolvat problema traficului!

* succesul final nu va fi decis de numărul vehiculelor cumpărate, ci de modul în care acestea vor reuși să schimbe viața de zi cu zi a orașului * Primăria este chemată să vină cu soluții, cu unele noi, pentru că cele implementate deja – gen managementul traficului, cu miile de semafoare inteligente - par a fi atât de depășite încât nimeni nu s-a mai încumetat să pomenească ceva în summitul de la Iași!

Iașul își etalează cu mândrie noile tramvaie și autobuze electrice, într-un spectacol administrativ care ar trebui să marcheze intrarea definitivă a orașului în era mobilității moderne. Autoritățile vorbesc despre o revoluție verde, despre investiții record și despre una dintre cele mai moderne flote de transport public din România. Totuși, dincolo de festivismul conferințelor și al summiturilor dedicate viitorului urban, ieșenii nu simt cu adevărat această transformare în fiecare zi petrecută în trafic!

Compania turcă Bozankaya a anunțat oficial finalizarea livrării tuturor celor 18 tramvaie moderne destinate municipiului Iași, înainte de termenul contractual, un detaliu rar întâlnit în peisajul proiectelor publice din România. Achiziția, finanțată prin PNRR, reprezintă una dintre cele mai consistente investiții în transportul local din ultimele decenii și este prezentată drept dovada că Iașul poate recupera rapid decalajele față de marile centre urbane europene.

La prima vedere, cifrele sunt impresionante. Cele 18 tramvaie noi, evaluate la peste 210 milioane de lei, se adaugă celor 25 de autobuze electrice Karsan cumpărate printr-un proiect de peste 70 de milioane de lei. În total, administrația locală vorbește despre o flotă de 119 mijloace de transport complet electrice și despre investiții care depășesc 744 de milioane de lei.

Este, fără îndoială, un salt spectaculos față de perioada în care tramvaiele vechi, zgomotoase și deseori defecte reprezentau imaginea transportului public ieșean. Noile vehicule oferă aer condiționat, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, consum redus de energie și condiții de călătorie incomparabil mai bune.

Dar adevărata provocare începe abia acum. Pentru că un transport public performant nu înseamnă doar vehicule noi. Înseamnă infrastructură modernizată, trasee eficiente, timpi de așteptare reduși și o fluidizare reală a traficului. Iar aici, realitatea de pe teren continuă să ridice semne de întrebare.

În multe zone ale orașului, șoferii și călătorii se confruntă zilnic cu blocaje cronice, iar viteza comercială a mijloacelor de transport rămâne afectată de aglomerația urbană. Tramvaiele ultramoderne pot circula pe șine vechi, traversând intersecții sufocate de mașini, iar autobuzele electrice riscă să petreacă prea mult timp blocate în coloane pentru a valorifica pe deplin avantajele tehnologiei de ultimă generație.

Tehnologia și infrastructura nu se prea înțeleg, la Iași

Autoritățile au prezentat și o altă investiție spectaculoasă: instalarea sistemelor anti-coliziune pe 118 tramvaie și 140 de autobuze. Vorbim despre tehnologii dezvoltate de concernul german Bosch și de alți furnizori specializați, care transformă flota ieșeană într-una dintre cele mai avansate din punct de vedere al siguranței. Este un pas important și necesar, mai ales într-un oraș în care accidentele și incidentele din trafic au devenit o preocupare constantă.

Cu toate acestea, tehnologia nu poate compensa integral problemele structurale ale mobilității urbane. Siguranța crește, confortul crește, dar întrebarea care persistă este dacă viteza de modernizare a infrastructurii ține pasul cu viteza de achiziție a vehiculelor.

Iași Urban Mobility Summit 2026 a fost prezentat drept momentul în care orașul și-a confirmat statutul de lider regional al transportului verde. Mesajul oficial este unul triumfal: tramvaie noi, autobuze electrice, stații inteligente, sisteme anti-coliziune și sute de milioane de lei atrase din fonduri europene.

Compania de Transport Public a făcut și face aproape imposibilul. Fără îndoială, livrarea înainte de termen a celor 18 tramvaie Bozankaya și introducerea noilor autobuze electrice reprezintă, în opinia municipalității, una dintre cele mai importante reușite administrative ale ultimilor ani. Dar succesul final nu va fi decis de numărul vehiculelor cumpărate, ci de modul în care acestea vor reuși să schimbe viața de zi cu zi a orașului.

După aproape trei sferturi de miliard de lei investiți în mobilitatea verde, ieșenii au dreptul să aștepte mai mult decât un bilanț impresionant pe hârtie. Au dreptul să ceară un transport public rapid, predictibil și capabil să transforme cu adevărat unul dintre cele mai congestionate orașe din România într-un model autentic de mobilitate urbană modernă.

Iar aici, Primăria este chemată să vină cu soluții. Cu alte soluții, pentru că cele implementate deja – gen managementul traficului, cu semafoare inteligente - par a fi atât de depășite încât nimeni nu s-a mai încumetat să pomenească ceva în summitul de la Iași!

Carmen DEACONU