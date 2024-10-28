12 ani de puşcărie şi 2.600.000 lei daune, pentru un omor ratat

Ionuţ Claudiu Proca are 25 de ani, e necăsătorit, şi-a dat doctoratul, iar viitorul său părea mai mult decât roz. Prinsese un post de consilier în cadrul Biroului de Cooperare Transfrontalieră – Direcţia Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei Generale Tehnice şi Dezvoltare a Primăriei Iaşi. În ciuda statutului său social, căpătase un nărav ce avea să-l ducă după gratii: mersul la prostituate.

Astfel, în 2021, a cunoscut-o, printr-un site de matrimoniale, pe L.C. A mers la ea, n-a fost mulţumit nici de prestaţia fetei, nici de condiţii şi nici de preţ. S-a certat vreo jumătate de oră, dar până la urmă a scos cei 200 lei solicitaţi. A fost nevoie de intervenţia „peştelui”. A ieşit destul de şifonat şi a jurat să se răzbune.

Planul. Trei ani până să-l pună în aplicare

Lavinia locuia împreună cu concubinul ei, M.S., într-un apartament închiriat, cvartalul River Towers de pe strada Chimiei. La 20 de ani, era deja o prostituată cu vechime. Agăţa clienţii în urma anunţurilor postate pe site-urile specializate, îi programa ca la dentist, ţinea o evidenţă foarte clară a lor şi percepea tarife începând cu 300 lei. Când apărea vreun muşteriu, M.S. părăsea apartamentul şi aştepta în parcarea din faţa blocului până ce L. îşi termina treaba.

Ionuţ ştia toate astea de la precedenta întâlnire, cu toate că locaţia fusese alta. La fel şi pseudonimul folosit de tânără. Dar o recunoscuse după fotografia din anunţ şi, în noaptea de 17 spre 18 februarie a.c., şi-a pus în aplicare planul la care se tot gândise atâta vreme.

Mai întâi, şi-a cumpărat o cartelă sim prepay, pe care a activat-o şi a introdus-o într-un telefon mai vechi de-al său. Pe la ora 20.00 a sunat prostituata. Fata l-a programat pentru ora 2.00 şi i-a dat adresa.

Consilierul şi-a luat mai multe haine de schimb şi o pereche de încălţări de rezervă, pe care le-a îndesat într-un rucsac. Tot în bagaj a pus şi un ciocan. Pentru autoapărare, avea să susţină el în timpul anchetei.

A chemat un taxi, dar n-a coborât în apropierea blocului unde stătea prostituata, ci mult mai departe, în apropiere de Granit. Pentru inducerea în eroare a investigatorilor în caz că. De acolo a luat-o pe jos, a ajuns la calea ferată dezafectată din Bularga, ştia el acolo nişte boscheţi, s-a schimbat de haine, inclusiv geaca şi încălţările. Cele cu care venise le-a pus în rucsac, la fel şi portofelul în care erau 250 lei, luând cu el doar ciocanul. Apoi, tot pedestru, până la locuinţa fetei. Unde a ajuns cu un sfert de oră mai devreme decât fusese programat. I-a dat mesaj că a ajuns, M.S. a ieşit rapid din apartament, a coborât cu liftul până la etajul I al blocului, iar de acolo până la parter a coborât scările de urgenţă, procedând aşa în mod obişnuit, pentru a nu se întâlni cu clienţii iubitei sale.

A chemat un taxi de pe numărul său de telefon. Greşeală fatală

Ajuns în dreptul uşii de acces în apartament, Ionuţ a bătut la uşă, L.C. i-a deschis, era dezbrăcată, purtând doar pantofi cu toc. După ce a intrat în apartament, consilierul a mers la baia situată în partea stângă de la intrare, în timp ce tânăra îl aştepta, fumând la masa din living.

Ionuţ s-a dezbrăcat complet de haine, rămânând doar în şosete, iar ciocanul l-a ascuns sub hainele sale, acestea rămânând în baie. După aceea, a ieşit şi s-a îndreptat către masa unde se afla prostituata. A întrebat-o dacă îl recunoaşte şi i-a cerut un pahar cu apă. L.C. a zis că nu, s-a ridicat şi s-a dus la chiuvetă. Stătea cu spatele la vizitator. Acesta a profitat de momentul prielnic şi a acţionat. A luat ciocanul din baie şi i-a aplicat o primă lovitură, în zona capului, cu partea plată a uneltei. L.C. a căzut, dar el a continuat să lovească, a dat şi cu partea ascuţită, până ce victima răzbumării sale n-a mai suflat. După care, a ieşit în grabă, în pielea goală, îmbrăcându-se în casa scării.

Afară, după ce a parcurs câţiva metri, a aruncat ciocanul într-un tufiş şi s-a îndreptat către parcul Ciurchi. Pe drum, a aruncat maioul şi şosetele într-un canal şi a chemat un taxi. De pe numărul său de telefon. Greşeală fatală.

Singura sursă de lumină era lumânarea pusă de Ionuţ la căpătâiul victimei

N-a plecat pe drumul cel mai scurt spre tufişul în care-şi ascunsese rucsacul, ci a mers ocolit. A coborât cu aproximativ un kilometru mai înainte, a scos cartela, a rupt-o şi a aruncat-o, după care a mers pe jos până la tufiş. S-a schimbat de haine, pe cele purtate la intrarea şi la ieşirea din apartamentul prostituatei le-a aruncat într-un canal, a ieşit la bulevard şi a solicitat încă un taxi.

În acest timp, proxenetul care aşteptase aproape o oră semnul de la partenera sa, a plecat din parcare, a urcat în bloc şi a intrat în apartament. Becurile era stinse, singura sursă de lumină fiind lumânarea pusă de Ionuţ la căpătâiul victimei. Aceasta zăcea pe podea, într-o baltă de sânge.

Disperat, M.S. a sunat imediat la 112, prostituata scăpând, astfel, cu viaţă. Dar a rămas cu infirmităţi pentru totdeauna.

Cu toate măsurile de precauţie, Ionuţ a fost identificat după doar două zile. Imaginile surprinse de către camerele de supraveghere şi chemarea taxiului în Ciurchi de pe telefonul său i-au fost fatale.

Inculpat pentru tentativă de omor, Ionuţ a fost condamnat, vineri, 25 octombrie, la 12 ani de închisoare. În plus, trebuie să achite victimei 2.600.000 lei. Marcel FLUERARU