Autostrada Unirii A8 devine, din nou, scena unei competiții acerbe, în care se înfruntă unele dintre cele mai puternice firme de consultanță și inginerie din țară și din străinătate. Compania Națională de Investiții Rutiere a primit nu mai puțin de 12 oferte pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe tronsonul Moțca – Târgu Frumos, un segment strategic al viitoarei legături rutiere dintre Moldova și restul țării.

Valoarea contractului, estimată la 57 de milioane de lei, spune doar o parte din poveste. Miza reală este mult mai mare: controlul asupra modului în care va fi implementat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimele decenii. Supervizorul desemnat nu va avea doar un rol tehnic, ci va deveni practic „ochiul și creierul” proiectului, responsabil de respectarea termenelor, a costurilor și, mai ales, a standardelor de calitate.

Durata contractului – 110 luni – trădează complexitatea uriașă a proiectului. Vorbim despre aproape un deceniu în care firma câștigătoare va urmări fiecare etapă: de la proiectare și execuție, până la perioada de garanție. În acest interval, orice decizie, orice întârziere sau orice abatere poate avea consecințe majore, atât financiare, cât și asupra termenelor de finalizare.

Lista ofertanților arată clar dimensiunea competiției: de la companii consacrate precum CONSITRANS sau EGIS România, până la asocieri internaționale complexe, cu experiență în proiecte majore de infrastructură. Intrarea în cursă a unor grupuri mixte, care reunesc firme din mai multe țări, indică faptul că acest contract este perceput ca unul strategic, capabil să deschidă uși pentru alte proiecte similare din regiune.

În spatele acestor oferte se ascunde, însă, o realitate tensionată: Autostrada A8 nu este doar un proiect de infrastructură, ci și un simbol al promisiunilor întârziate și al presiunii publice uriașe. Orice pas greșit poate alimenta controverse, întârzieri sau chiar blocaje, iar rolul supervizorului devine esențial pentru evitarea unor scenarii deja cunoscute în România.

Tronsonul Moțca – Târgu Frumos este unul dintre punctele-cheie ale autostrăzii, cu implicații directe asupra conectivității regionale și asupra dezvoltării economice a Moldovei. În acest context, selecția supervizorului nu este doar o formalitate administrativă, ci o decizie critică, care poate influența decisiv ritmul și calitatea lucrărilor.

Urmează o perioadă intensă de evaluare, în care fiecare ofertă va fi analizată în detaliu. În joc nu este doar un contract de zeci de milioane de lei, ci credibilitatea unui proiect vital pentru România. Daniel BACIU