15 ianuarie, la Teatrul Luceafărul Iași

Miercuri, 15 ianuarie, când se împlinesc 175 de ani de la venirea pe lume a poetului Mihai Eminescu, va avea, la Teatrul Luceafărul Iași, o deschidere europeană. Ziua Culturii Române, cum este denumită în calendarul național, este una dintre acelea în care cetățenii sunt îndemnați să reflecteze mai insistent decât în celelalte la dimensiunea formatoare a creației artistice.

Programul artiștilor de la Luceafărul invită tinerii la două spectacole. Unul dintre ele se va desfășura la sediu, la scena mare – Casa copiilor imaginari de Ioana Toloargă (regia Ana Maria Țîrlea, scenografie Andreea Pană, sound și light design Tudor Nicorici, cu actorii Alexia Botezatu, Ioana Natalia Corban, George Cocoș, Camelia Dilbea, Sebastian Munteanu, Liliana Mavriș Vârlan). Un spectacol inspirat din actualitate, din riscurile la care internetul, prin partea sa dark, îi expune pe neștiutori, care a fost vizionat în luna decembrie și de juriul UNITER pentru nominalizări.

Un al doilea eveniment al zilei este lectura performativă Play Strindberg, care va avea loc la Universitatea „Al. I. Cuza”, Catedra de Germanistică, de la ora 18 (regia Tudor Nicorici, cu actorii Ionela Arvinte, Cătălin Cucu și Viorel Vârlan). Teatrul Luceafărul dezvoltă de mai mulți ani o colaborare specială cu proiectul InterDramText coordonat de universitarul Dragoș Carasevici, care constă în traducerea în premieră în limba română a unor texte din dramaturgia de limbă germană. Cooperarea a fost sprijinită și de Ambasada Elveției la București, care apreciază demersul. „Aceeași echipă instituțională a făcut posibilă, în 2021, organizarea în exclusivitate la Iași, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, pe care-l curatoriez, a Centenarului Friedrich Dürrenmatt, un eveniment de răsunet european. O serie de spectacole-lectură am avut în ediții precedente ale FITPTI pe texte care s-au auzit pentru prima oară în țara noastră, aici, la Iași, la Teatrul Luceafărul. Ulterior, unele au fost publicate”, a precizat teatrologul Oltița Cîntec, managerul interimar al Teatrului Luceafărul.

Teatrul Luceafărul aniversează 75 de ani de existență, pe întreg parcursul lui 2025 urmând a avea loc acțiuni care să marcheze frumoasa vârstă a așezământului ieșean pentru copii și tineret.