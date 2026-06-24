17 mari artiști lasă Iașului o colecție permanentă

Iașul își îmbogățește patrimoniul cultural cu o colecție permanentă de artă contemporană. Proiectul „Casa Porților Deschise”, desfășurat între 29 iunie și 29 iulie 2026, aduce împreună 17 artiști din țară și din străinătate.

Artiștii invitați, din București, Cluj, Alba Iulia, Chișinău, Paris și din capitala Moldovei, vor amplasa în cele două clădiri lucrări de sculptură, pictură, grafică și ceramică. Operele vor forma o colecție permanentă, concepută nu doar pentru a decora spațiile, ci și pentru a provoca dialogul dintre administrație, patrimoniu și creația contemporană.

Proiectul este susținut de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu sprijinul Consiliului Județean și al Instituției Prefectului. Inițiativa continuă direcția deschisă prin proiectul „Sculpture Open”, care a adus arta contemporană mai aproape de public și de spațiul urban.

Cine sunt artiștii care vin la Iași

La proiect participă Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi, Mircea Cantor, Dan Covătaru, Adrian Crâșmaru, Marinela Ciobanu, Valentina Druțu, Daniela Făiniș, Anadora Lupo, Florin Magda, Laurențiu Mogoșanu, Roland Pangrati, Mircea Roman, Virgil Scripcariu, Ioan Sbârciu, Aurel Vlad și Tudor Zbârnea. Alături de aceștia se va afla istoricul de artă Maria Pașc. Fiecare artist va aduce la Iași o lucrare, dar și o perspectivă proprie asupra lumii contemporane. Reunirea unor creatori cu parcursuri și limbaje vizuale diferite transformă simpozionul într-o întâlnire importantă pentru scena culturală locală. Lucrările vor rămâne comunității ieșene și vor funcționa ca mărturii artistice ale prezentului. Astfel, proiectul nu se încheie odată cu ultima zi a simpozionului, ci lasă în urmă un patrimoniu cultural care va putea fi descoperit în anii următori.

Casa Pătrată, între administrație și cultură

Alegerea Casei Pătrate drept spațiu de expunere schimbă raportul obișnuit dintre cetățean și instituția publică. O clădire asociată cu dosare, hotărâri, proceduri și autoritate primește o nouă dimensiune, aceea de loc al întâlnirii cu arta. „Casa Pătrată este o clădire cu o biografie ce depășește arhitectura”, au spus oficialii, susținând ideea că arta poate reaminti administrației că deciziile și instituțiile sunt, în esență, construcții umane și culturale. Proiectul pune față în față două moduri de a construi lumea: instituția, care lucrează cu reguli și proceduri, și artistul, care lucrează cu întrebări, forme și simboluri.

Casa Pogor primește creația contemporană

Includerea Casei Pogor creează o legătură între memoria literară a Iașului și limbajele artei actuale. Clădirea cunoscută pentru istoria sa culturală va găzdui opere care vorbesc despre sensibilitatea, neliniștile și aspirațiile prezentului.

Prin „Casa Porților Deschise”, Casa Pogor și Casa Pătrată nu își pierd identitatea instituțională și istorică, dar dobândesc un rol suplimentar. Ele devin spații în care patrimoniul, administrația și arta pot locui împreună.

Simpozionul din vara anului 2026 propune astfel mai mult decât o expoziție temporară. Iașul primește o colecție permanentă semnată de artiști importanți, iar două dintre clădirile sale reprezentative se deschid către dialog, memorie și contemplație. Informațiile proiectului au fost confirmate și prin anunțurile publice ale organizatorilor.

Clara DIMA