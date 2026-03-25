182 polițiști ieșeni au fost avansați în grad

Ca în fiecare an, la data de 25 martie, când se sărbătorește Ziua Poliţiei Române, IPJ Iași organizează o serie de evenimente importante la nivelul instituției. Printre acestea se numără avansările în gradul profesional următor (la termen sau înainte de împlinirea stagiului minim), acordarea de felicitări sau mulțumiri scrise.

Astfel, la data de 25 martie a.c., pentru merite deosebite în activitate, au fost avansaţi în gradul profesional următor înainte de împlinirea stagiului minim 26 de poliţişti, dintre care 6 ofiţeri şi 20 de agenţi de poliţie.

De asemenea, alţi 41 de ofiţeri şi 115 agenţi de poliţie au fost avansaţi în gradul profesional următor la îndeplinirea stagiului minim.

Totodată, conducerea inspectoratului a acordat felicitări sau mulțumiri scrise unui număr de 178 polițiști ieșeni care s-au evidențiat prin îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

De asemenea, Poliţia Judeţului Iaşi şi-a desemnat poliţiştii de onoare ai anului, pentru următoarele categorii:

• ordine şi siguranţă publică: agent principal de poliție Breabăn Lucian Constantin din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Miroslava și agent principal de poliție Abalașei Andrei Lucian din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Popricani

• investigarea şi combaterea criminalităţii: inspector de poliție Ciubotariu Remus din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul de Investigare a Infracțiunilor contra Patrimoniului și Grupări Infracționale și agent principal de poliție Ignat Cristian Andrei din cadrul Biroului de Investigații Criminale

• suport operativ: agent șef principal de poliție Nechifor Ramona Iuliana din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității

„Munca de poliție se face în echipă, iar atunci succesul este garantat. Astfel, pentru anul 2026 a fost acordat titlul de Structură de Poliție de onoare a anului colectivului Serviciului de Investigații Criminale. Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și-a consolidat de-a lungul timpului reputația unei structuri cu înaltă competență profesională, implicată constant în soluționarea cauzelor complexe și în restabilirea ordinii de drept. Activitatea polițiștilor acestei structuri se caracterizează prin rigoare, perseverență și o pregătire profesională continuă, calități reflectate în rezultatele obținute și în încrederea de care se bucură în rândul partenerilor instituționali. Relațiile de colaborare cu Parchetul, instanțele judecătorești, celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu autoritățile publice locale au reprezentat un factor esențial al succesului operativ, confirmând că siguranța comunității este rezultatul unui efort comun și al unui parteneriat solid, bazat pe respect reciproc și responsabilitate”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Totodată, Inspectoratul General al Poliției Române a conferit distincții onorifice cu prilejul Zilei Poliției Române unor polițiști din Iași pentru merite deosebite, după cum urmează: agentului principal de poliție Moroşanu Robert Ionuţ și agentului de poliție Obreja Vlăduţ Costel, ambii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Secția 4 Poliție Iași.