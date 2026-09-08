* accelerația i-a lăsat pe marginea drumului! * polițiștii rutieri din Iași au declanșat o adevărată ofensivă împotriva vitezomanilor, iar cifrele ultimelor zile sunt spectaculoase: 529 de amenzi și 70 de permise de conducere reținute în doar câteva zile

În ultimele 7 zile, efectivele de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au acționat pe drumurile din județ pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere provocate de viteza excesivă.

Bilanțul este dur: 529 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate șoferilor care au încălcat regimul legal de viteză. Mai mult, 70 de permise de conducere au fost reținute.

De la începutul lunii septembrie, 201 de conducători auto au fost scoși din trafic, după ce polițiștii au constatat abateri care au dus la suspendarea exercitării dreptului de a conduce, conform prevederilor legale.

Cifrele transmit un mesaj clar: viteza rămâne unul dintre marile pericole de pe șoselele Iașului. Pentru unii șoferi, câteva minute câștigate prin apăsarea accelerației se pot transforma însă într-un accident grav, cu urmări imposibil de reparat.

Acțiunile polițiștilor rutieri continuă, iar șoferii care ignoră limitele de viteză riscă să plătească scump pentru fiecare secundă câștigată.

529 de sancțiuni într-o săptămână. 70 de permise reținute. 201 de șoferi scoși din trafic de la începutul lunii. Este bilanțul care arată amploarea fenomenului pe șoselele din județul Iași.

Andrei TURCU