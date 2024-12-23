2025 începe cu eleganța și farmecul muzicii lui Johann Strauss fiul, în Gala Concertului de Anul Nou

Filarmonica MOLDOVA din Iași invită publicul să trăiască un început de an 2025 plin de armonie și splendoare, în cadrul celebrului Concert Simfonic de Anul Nou – Gala Johann Strauss fiul. Evenimentul, dedicat împlinirii a 200 de ani de la nașterea Regelui valsului, promite o atmosferă de poveste, sub bagheta maestrului dirijor Adrian Morar.

Programul evenimentelor:

JOI, 9 ianuarie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași

Concertul de deschidere va avea loc în eleganta sală a Casei de Cultură a Studenților, oferind publicului o experiență muzicală de neuitat.

Atenție: Biletele pentru acest eveniment pot fi achiziționate exclusiv de la Casa de bilete a instituției, situată pe str. „Cuza Vodă” nr. 29. Biletele online au fost deja epuizate!

VINERI, 10 ianuarie 2025, ora 19:00 – Atrium Palas Mall Iași

Cea de-a doua reprezentație va avea loc în inima orașului, la Atrium Palas Mall, într-un cadru modern și accesibil tuturor.

Intrarea este liberă, oferind șansa unui număr cât mai mare de iubitori ai muzicii să participe la această sărbătoare culturală.

Concertul de Anul Nou – Gala Johann Strauss fiul este un eveniment de referință, îndrăgit pentru muzica sa vibrantă, valsurile somptuoase și energia debordantă. Este ocazia ideală de a întâmpina noul an într-un cadru festiv, alături de una dintre cele mai apreciate orchestre din România.