25 iunie, ziua fiscală cea mai lungă pentru contabilii ieșeni

Declarațiile pentru salarii și TVA se suprapun cu termenul anual pentru impozitul pe profit. Firmele din Iași trebuie să verifice atât documentele depuse, cât și plățile efectuate.

Pentru contabilii și antreprenorii ieșeni, 25 iunie nu înseamnă doar obligațiile lunare aferente lunii mai. Acestea se suprapun cu definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2025.

Calendarul Agenției Naționale de Administrare Fiscală arată că joi expiră termenul pentru depunerea formularelor 100, 112, 300, 301, 307, 311, 390 VIES și 395, în funcție de situația fiecărui contribuabil. În aceeași zi ajung la scadență Formularul 101 privind impozitul pe profit, dar și declarațiile referitoare la sponsorizări.

Nu toate firmele trebuie să transmită toate aceste documente. Obligațiile diferă în funcție de regimul fiscal, numărul angajaților, înregistrarea în scopuri de TVA, perioada de raportare și operațiunile realizate.

Salariile și contribuțiile, declarate prin Formularul 112

Societățile ieșene care au angajați trebuie să depună Formularul 112 pentru veniturile salariale aferente lunii mai. Tot până pe 25 iunie trebuie achitate impozitul pe salarii, contribuția de asigurări sociale, contribuția de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Formularul 100 este utilizat pentru declararea mai multor obligații către bugetul de stat. Printre acestea se pot afla impozitele reținute la sursă pentru dividende, dobânzi, arendă, drepturi de proprietate intelectuală sau venituri obținute de nerezidenți.

Impozitul pe profit pentru 2025

Una dintre cele mai importante obligații este depunerea Formularului 101. Termenul îi privește, în principiu, pe plătitorii de impozit pe profit care au anul fiscal identic cu anul calendaristic.

Declarația cuprinde calculul final al impozitului pe profit aferent anului 2025. Eventuala diferență rămasă după scăderea plăților efectuate în cursul anului trebuie achitată tot până pe 25 iunie.

Pentru contribuabilii cu an fiscal modificat, termenul este data de 25 a celei de-a șasea luni de la închiderea exercițiului fiscal. Sunt exceptate de la această scadență specială entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

TVA și tranzacțiile din Uniunea Europeană

Firmele înregistrate în scopuri de TVA, pentru care luna mai reprezintă o perioadă de raportare, trebuie să depună Formularul 300 și să achite TVA datorată.

Societățile care au realizat livrări, achiziții sau prestări intracomunitare trebuie să verifice și obligația depunerii Formularului 390 VIES. Formularele 301, 307 și 311 se aplică unor situații speciale privind achizițiile, ajustările sau colectarea TVA.

Pentru firmele care au acordat sponsorizări sau doresc redirecționarea unei părți din impozitul pe profit pot deveni relevante și Formularele 107 și 177.

Întârzierile aduc costuri suplimentare

Nedepunerea declarațiilor la termen poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și mari, respectiv între 500 și 1.000 de lei pentru celelalte persoane juridice.

Pentru obligațiile neachitate se calculează, de regulă, o dobândă de 0.02% și o penalitate de 0.01% pentru fiecare zi de întârziere. Firmele trebuie să verifice separat depunerea declarațiilor și efectuarea plăților: transmiterea documentelor în Spațiul Privat Virtual nu stinge automat datoria fiscală.

Dan DIMA