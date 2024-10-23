30 de coachi vin la Iași pentru un simultan de transformare personală și profesională

Romanian Coaching Institute organizează în perioada 26-27 octombrie, la Iași, Conferința Internațională de Coaching „Better Me. Better You”, un eveniment unic prin numărul de specialiști invitați din țară și din străinătate. Evenimentul se remarcă printr-un simultan de coaching, în care 30 de coachi vor oferi sesiuni individuale participanților, într-un cadru unic de învățare și transformare. Conferința se adresează atât tinerilor aflați la început de carieră, cât și celor care caută o schimbare profundă în viață, oferind o oportunitate extraordinară de networking, conștientizare și evoluție personală.

Experiență completă de învățare și dezvoltare

Conferința Internațională de Coaching „Better Me. Better You” oferă participanților o experiență completă de învățare și dezvoltare, cu peste 20 de ore de ateliere și prezentări valoroase. În cele două zile de eveniment, participanții vor interacționa direct cu cei peste 30 de coachi naționali și internaționali, beneficiind de un simultan de coaching – unic în România, prezentări, paneluri de discuții, ateliere și sesiuni live de coaching. Un alt punct de atracție îl reprezintă premiile valoroase, constând în pachete de sesiuni de life & business coaching. Conferința include și o importantă lansare de carte de coaching – studii de caz, unde auditoriul are ocazia să discute cu autorii și să dezbată temele de interes. De asemenea, participanții vor avea acces la instrumente și produse destinate coachingului. Evenimentul se va încheia cu o seară de gală de premiere memorabilă, perfectă pentru networking dedicat performanței și extinderea rețelei profesionale.

Speakerii evenimentului sunt specialiști care vin din România, UK, Germania, Costa Rica, Spania și Republica Moldova, oferind participanților numeroase perspective din care să privească provocările și oportunitățile vieții. „ Conferința Better Me. Better You este o oportunitate unică de a aduce împreună oameni dedicați evoluției personale și profesionale, într-un context de învățare intensă și interacțiune directă cu experți de top în coaching. Ne bucurăm să oferim participanților acces la unele dintre cele mai valoroase resurse și experiențe, toate menite să sprijine performanța și creșterea lor personală. O componentă foarte importantă a conferinței este deschiderea către tinerii studenți care vor beneficia de ghidarea specialiștilor invitați”, declară Irina Vasilescu, fondator al Romanian Coaching Institute, organizator al evenimentului.

Viziune 20/20 asupra încrederii și succesului în business

Dintre temele susținute de speakeri se numără importanța dezvoltării competențelor de coaching în leadership, puterea autenticității în brandingul personal, viziune 20/20 asupra încrederii și succesului în business, perspectivă asupra autodiagnozei și managementului performanței, Coaching Vocational, Coaching sistemic, coaching-ul ca practică de explorare a resurselor infinite și paradoxurile în dinamica organizațională, oferind o viziune completă asupra aplicabilităților acestei profesii.

„ Participarea la Conferința Internațională de Coaching Better Me. Better You este un cadru perfect pentru a experimenta coachingul alături de colegi și experți din întreaga lume. Suntem aici pentru a crea un real impact și pentru a transforma viețile participanților prin sesiuni de coaching interactive și inspiraționale. Este un generator de conexiune și colaborare, iar eu sunt încântată să contribui la această experiență unică”, afirmă Cătălina Ilie, speaker invitat.

Conferința va avea loc în perioada 26-27 octombrie, la Iași, la ZBOR – Youth Hub by BCR și Hotel Ramada, și promite să fie o experiență transformatoare, oferind un weekend fabulos într-o atmosferă care încurajează învățarea, conectarea și evoluția personală.

Despre Romanian Coaching Institute

Romanian Coaching Institute este un hub de pregătire în coaching a celor care își doresc să aibă impact pozitiv în viețile ccelorlalți și în comunitate, în general. Institutul, prin programul de acreditare în coaching „Better me, Better you", oferă programe de pregătire complexe, cu focus 360 de grade pe toate aspectele dezvoltării personale și profesionale. Cu o echipă de traineri care au peste 10 ani în coaching și o viziune orientată spre excelență, Romanian Coaching Institute se remarcă prin dezvoltarea integrală a celor care intră în program.

Partenerii evenimentului: Bee Near, BCR, PIM, Next Level, Marketing Creativ, Engine Teams, Soft Education, Raluca Bugariu – Ordine și bucurie, Brutaria Moara Maria, Acta Doc, Eurolenguas și Editura Floare de Iris.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul oficial al evenimentului. https://events.coachinginstitute.ro/