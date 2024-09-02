58 de intervenții ale pompierilor ieșeni în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) al județului Iași au intervenit la 58 de evenimente specifice, cele mai multe dintre acestea (43) fiind cazuri SMURD pentru acordarea primului ajutor și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale grave. De asemenea, pompierii au avut 4 intervenții pentru eliminarea efectelor fenomenelor meteorologice, care au constat în degajarea arborilor prăbușiți pe carosabil din cauza vântului puternic și a furtunii.

În ultimele ore, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat în 3 misiuni pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unor accidente rutiere produse în orașul Podu Iloaiei, pe DN28, în municipiul Iași, pe strada Prof. „Mihai Costăchescu”, și pe DJ 281D, în localitatea Focuri.

Alte acțiuni au vizat stingerea unui incendiiu produs într-un apartament, fără victime, pe strada Lacului din municipiul Iași, în urma căruia au ars mai multe obiecte de mobilier și produse electrocasnice din bucătărie, cauza probabilă de producere a incendiului fiind efectul termic al unui cablu electric defect, asigurarea măsurilor specifice și de acordare a asistenței medicale, la nevoie în strada Piața Unirii, tot din municipiul Iași, la cablurile de electricitate căzute pe partea pietonală și carosabil.

Nu în ultimul rând, pompierii militari au acționat pentru acordarea asistenței medicale, în municipiul Iași, pe bulevardul Primăverii, pentru o persoană căzută în apartament. Dan CONSTANTINESCU