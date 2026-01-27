7.000 de lei care salvează o comoară națională: cobza românească renaște la Iași!

* pentru finalizarea proiectului, autoritățile județene propun alocarea a 7.000 de lei din excedentul bugetului județului Iași în anul 2026, sumă care reprezintă contribuția proprie necesară realizării a două cobze autentice, construite manual de meșteri lutieri

În timp ce multe tradiții dispar în liniște, Iașul pare că luptă pentru salvarea patrimoniului cultural românesc. Cu doar 7.000 de lei, Consiliul Județean Iași vine în sprijinul unui proiect care poate părea mic pe hârtie, dar este uriaș pentru identitatea noastră culturală: renașterea cobzei, instrumentul care a dat glas muzicii vechi românești.

Este vorba despre proiectul „Cobza – Primele acorduri. Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al muzicii cobzei prin educație și promovare”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și implementat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Pentru finalizarea proiectului, autoritățile județene propun alocarea a 7.000 de lei din excedentul bugetului județului Iași în anul 2026, sumă care reprezintă contribuția proprie necesară realizării a două cobze autentice, construite manual de meșteri lutieri.

Fără acești bani, proiectul riscă să rămână… neterminat, iar două instrumente unice, lucrate cu migală timp de luni întregi, să nu ajungă niciodată să cânte.

Cele două cobze nu sunt simple obiecte decorative. Sunt instrumente tradiționale realizate manual, printr-un proces extrem de complex: selecția lemnului, uscarea, asamblarea, șlefuirea și aplicarea stratului de șelac.

Una dintre cobze este aproape finalizată. Cealaltă a trecut printr-un adevărat „calvar”: lemn de slabă calitate, fisuri apărute în timpul lucrului, reluarea procesului de la zero, întârzieri cauzate de transportul materialelor. Meșterul a fost nevoit să caute paltin de calitate superioară, iar procesul a necesitat cel puțin 20 de zile suplimentare, motiv pentru care termenul de finalizare a fost prelungit până la 30 ianuarie 2026.

Deși majoritatea cheltuielilor au fost achitate în 2025, finalizarea celor două cobze și deplasarea expertului de specialitate la Scobinți vor avea loc în ianuarie 2026. Problema? Bugetul pe 2026 nu este încă aprobat. Soluția? Excedentul bugetului județului Iași.

De aceea, Consiliul Județean este chemat să aprobe credite de angajament și credite bugetare în valoare de 7.000 de lei, pentru ca proiectul să poată fi dus la bun sfârșit și decontat legal.

La urma urmei, nu vorbim doar despre două instrumente musicale, ci despre educație culturală pentru tineri, transmiterea meșteșugului tradițional, salvarea unui patrimoniu pe cale de dispariție.

Într-o epocă dominată de streaming și sunete artificiale, cobza autentică este un simbol al rădăcinilor noastre. Iar Iașul refuză să lase acest sunet să se piardă. Carmen DEACONU