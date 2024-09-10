„10 telescoape pe Lună” la Iași. O noapte dedicată explorării cerului

Pasionații de astronomie din Iași și împrejurimi sunt așteptați sâmbătă, 14 septembrie, la un eveniment unic, organizat în zona pietonală de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în fața Primăriei. Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” marchează Noaptea Internațională a Observării Lunii, un eveniment mondial inițiat de NASA, sub genericul „10 telescoape pe Lună”. Evenimentul promite o noapte de neuitat, plină de descoperiri astronomice și fascinație pentru cerul nocturn.

Începând cu ora 19:00, curioșii și iubitorii de astronomie vor avea ocazia să admire Luna în toată splendoarea ei, dar și alte corpuri cerești, precum Saturn și Jupiter, prin intermediul celor 10 telescoape amplasate strategic pe bulevard. La eveniment vor participa 10 astrocluburi înființate în diverse biblioteci publice din județul Iași, fiecare având în dotare echipamente performante pentru observații astronomice.

De la „Casiopeea” din Ceplenița la „Lectura stelelor” al Bibliotecii Județene Iași, astrocluburile participante vor aduce un plus de cunoaștere și vor oferi îndrumări prețioase publicului. Evenimentul se dorește a fi nu doar o ocazie de a privi cerul, ci și una de a învăța mai multe despre misterele cosmosului. Astronomii amatori prezenți vor împărtăși din pasiunea lor pentru Univers și vor răspunde întrebărilor legate de corpurile cerești și fenomenele observabile.

„Este un prilej minunat pentru locuitorii orașului Iași să redescopere frumusețea cerului nocturn și să înțeleagă mai bine rolul științei în explorarea Universului. Aceste astrocluburi, create în biblioteci prin proiecte susținute financiar, au făcut posibilă apropierea publicului de astronomie”, au spus organizatorii.

Cinci dintre cluburile participante – „Lyra” din Șipote, „Sagittarius” din Belcești, „Perseus” din Deleni, „Andromeda” din Erbiceni și „Casiopeea” din Ceplenița – fac parte din proiectul „Constelația bibliotecilor”, demarat în 2019 cu sprijinul AFCN și al Bibliotecii Județene. Celelalte cluburi provin din comunele Cotnari, Ciurea, Popricani și Țigănași, susținute financiar de Fundația Comunitară Iași.

De-a lungul serii, telescoapele vor dezvălui detalii fascinante ale suprafeței lunare, cum ar fi craterele și munții săi, dar și inelele spectaculoase ale planetei Saturn sau benzile colorate de pe Jupiter. Organizatorii au anunțat că observațiile astronomice vor continua până în jurul miezului nopții. Participarea este gratuită și deschisă tuturor, de la cei mai tineri exploratori ai cerului până la cei mai experimentați astronomi amatori.

Totuși, succesul evenimentului depinde în mare măsură de condițiile meteo. În cazul unui cer acoperit sau a altor condiții nefavorabile, evenimentul va fi reprogramat la o dată ulterioară, care va fi anunțată de organizatori.

Noaptea Internațională a Observării Lunii se anunță a fi un moment special în viața cultural-științifică a Iașului, o întâlnire inedită între curiozitate, tehnologie și frumusețea naturală a cerului.

Maura ANGHEL