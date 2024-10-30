­­­­­Ieșenii au donat zeci de tone de alimente și produse de primă necesitate pentru victimele inundațiilor

* produsele donate au fost deja împachetate în 97 de cutii și 10 paleți, care cântăresc aproximativ 22 de tone și pot fi încărcate într-un TIR * ajutoarele vor fi trimise în localitățile afectate, în funcție de consultările cu reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Galați

La inițiativa primarului Mihai Chirica, Primăria Municipiului Iași a organizat o campanie umanitară în sprijinul victimelor inundațiilor catastrofale din cursul lunii septembrie, care au făcut victime și au lăsat fără case sute de familii în special din județele Galați și Vaslui.

Campania s-a încheiat în perioada Sărbătorilor Iașului, iar produsele donate de ieșeni au fost deja împachetate în 97 de cutii și 10 paleți, care cântăresc aproximativ 22 de tone și pot fi încărcate într-un TIR. Ajutoarele vor fi trimise în localitățile afectate, în funcție de consultările cu reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Galați, care au informații despre necesarul de ajutoare din zonele calamitate. „Așa cum ne-au obișnuit de-a lungul ultimilor ani, ieșenii s-au mobilizat din nou pentru a-și ajuta semenii. Le mulțumesc din suflet ieșenilor care au oferit ajutoare românilor afectați de inundații și le transmit încă o dată toate încurajările și gândurile mele bune celor care au suferit și încă suferă din pricina acestei catastrofe! De asemenea, facem apel la mediul privat, în special la companiile de transport de mărfuri, pentru a ne ajuta cu transportarea donațiilor până în județul Galați, la cei care au în continuare nevoie de ajutor!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Ajutoarele donate au fost strânse în 97 de cutii de dimensiuni mari. Acestea conțin: articole de îmbrăcăminte – 25 cutii, încălțăminte - 6 cutii, pilote - 27 cutii, perne - 13 cutii, pături - 17 cutii, lenjerie de pat - 5 cutii, prosoape - 1 cutie, articole menaj - 1 cutie, jucării și rechizite - 1 cutie. Alți 10 paleți conțin produse alimentare (3 paleți), produse de curățenie (2 paleți), produse igienico-sanitare (1 palet), materiale de construcție (3 paleți), apă (1 palet).

Ieșenii au donat: pături, pilote, lenjerii de pat, seturi de perne, cearșafuri / fețe de pernă, covoare, prosoape, pampers, baxuri de hârtie igienică, șervețele umede / uscate, prosoape de hârtie, vată / absorbante, fețe de masă, detergent de rufe, săpun lichid / solid, șampon / gel de duș, apă potabilă, haine, mâncare.

Colectarea și depozitarea produselor au fost asigurate de Direcția de Asistență Socială, logistica și transportul de Servicii Publice SA și Salubris SA, iar paza și ordinea publică de Poliția Locală. Radu MARIN