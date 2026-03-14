Așa arată o stradă din zona centrală a Iașului! Denivelările, praful și gropile îi scot din sărite pe oameni: „Când trec cu mașina, mi se taie răsuflarea”

O stradă din zona centrală a Iașului, situată în spatele Palatului de Justiție, este plină de denivelări, praf și gropi. Ieșenii care sunt nevoiți să treacă cu autoturismele, dar și cei care locuiesc în zona străzii Maior Eremia Popescu, susțin că, deși au sesizat primăria, nimeni nu a intervenit.

Strada Maior Eremia Popescu din zona centrală a Iașului este plină de denivelări, praf și gropi Ieșenii care locuiesc în zona străzii Maior Eremia Popescu, în apropierea Palatului de Justiție din Iași, susțin că s-au săturat de praf, denivelări și gropi. Aceștia au trimis sesizări către primărie, însă fără niciun rezultat. Maria, o ieșeancă care trece zilnic cu autoturismul prin zonă, susține că , iar praful, în zilele în care nu plouă, se ridică până la geamurile oamenilor. „Trec în fiecare zi pe aici, pentru că merg la serviciu. Când merg cu mașina, mi se taie răsuflarea din cauza denivelărilor, oricât de încet aș merge. La un moment dat, acum câteva săptămâni, au fost niște lucrări aici, dar ulterior s-au terminat. Au aruncat niște pietre și au plecat. Dacă am ajuns, în Iași, ca o stradă aproape de centru să arate în halul ăsta, ce pretenții să mai avem de la primărie?”, a spus Maria, o ieșeancă care trecea cu mașina pe strada Maior Eremia Popescu.

Tudor, un bărbat care locuiește în zonă, a transmis reporterilor BZI că, de când temperaturile au crescut, nu mai poate deschide geamurile din cauza prafului.

„De câteva săptămâni, după ce s-au terminat lucrările – care au fost făcute de cei de la ApaVital, din ce știu, că ei au lucrat acolo –, totul a rămas așa. Au aruncat niște piatră, dar denivelările astea nu sunt de acum, sunt de câteva luni. Nimic, nimic nu au făcut. Eu, acum, în perioada asta, când s-a uscat tot, nu pot deschide geamul din cauza prafului. Se ridică colbul aici de zici că ești în deșert. Am trimis mail la primărie, dar credeți că mă bagă pe mine cineva în seamă? Nu le pasă”, a spus Tudor, un bărbat de 42 de ani, care locuiește în zonă.

Primăria promite să rezolve problema, însă atunci când condițiile meteo vor permite

Contactați de reporterii BZI, reprezentanții administrației publice locale au transmis faptul că pe strada Maior Eremia Popescu au avut loc intervenții ale ApaVital, iar atunci când vremea va permite, strada va fi adusă la starea inițială.

„Pe strada Maior Eremia Popescu a avut intervenții ApaVital la rețeaua de apă și canalizare. Conform legii, ei trebuie să predea amplasamentul așa cum l-au primit înainte de intervenție. Vor interveni cu lucrări de asfaltare în perioada următoare, în funcție de condițiile meteorologice”, a declarat Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei Iași.

Reprezentanții ApaVital au transmis că în zonă se realizează lucrări de extindere a sistemului de apă și canalizare.

„Lucrările efectuate pe strada Maior Eremia Popescu fac parte din Contractul de lucrări CL1 – Lot 1 «Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord», derulat de APAVITAL S.A. în cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014-2020 – Etapa a II-a, proiect finanțat din fonduri europene. Contractul a fost atribuit unei firme din Iași, antreprenor care are obligația de a executa lucrările la rețelele de apă și canalizare și, ulterior, de a readuce domeniul public afectat de intervenții la starea inițială. În cadrul acestui contract sunt realizate lucrări ample de modernizare și extindere a infrastructurii de utilități, care includ reabilitarea rețelei de alimentare cu apă pe aproximativ 9,5 km, înlocuirea a peste 7 km de rețea de canalizare, extinderea rețelei de canalizare cu aproape 6 km și realizarea mai multor stații de pompare a apelor uzate și a conductelor de refulare aferente”, a declarat Răzvan Manolache, șef Serviciu Marketing, Relații cu Publicul – ApaVital.

Lucrările de refacere a carosabilului au fost programate în perioada lunii martie 2026

Totodată, reprezentanții ApaVital au transmis faptul că luna aceasta (martie 2026) vor fi efectuate lucrările de refacere a carosabilului.

„Lucrările de intervenție asupra rețelelor de apă și de canalizare pot afecta temporar carosabilul, însă, conform obligațiilor contractuale, antreprenorul trebuie să refacă infrastructura rutieră după finalizarea lucrărilor la utilități. În ceea ce privește strada Maior Eremia Popescu, lucrările de refacere a carosabilului au fost deja programate. Conform programării transmise de antreprenor, acestea se vor desfășura în perioada 16-25 martie, după cum urmează: 16-20 martie – lucrări pregătitoare (pregătirea stratului suport, aducerea la cotă a căminelor etc.); 23-25 martie – lucrări de asfaltare pentru readucerea carosabilului la starea inițială. Regretăm disconfortul temporar creat riveranilor în perioada desfășurării lucrărilor, însă acestea sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii de utilități și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor”, a mai spus Răzvan Manolache, șef Serviciu Marketing, Relații cu Publicul – ApaVital.

Până când se va interveni cu reparații, așa va arăta strada Maior Eremia Popescu, situată în zona centrală a Iașului, plină de denivelări, gropi și praf.