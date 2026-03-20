„Autocarul contrabandei” pleca spre Italia cu 645 litri de alcool ascunși în bagaje

O acțiune ca în filme s-a desfășurat în zorii zilei la granița de est a României, unde polițiștii de frontieră au dat peste o adevărată „bombă” de contrabandă: sute de litri de alcool ascunși cu grijă printre bagaje, într-un autocar care se pregătea să plece spre Italia.

Operațiunea a fost coordonată de Poliția de Frontieră Română, prin structura sa teritorială din Vaslui, după ce autoritățile au primit o informație care a declanșat imediat verificările. Totul s-a întâmplat în jurul orei 05:30, în zona localității de frontieră Drânceni, unde un autocar cu remorcă, cursă ocazională spre Italia, a fost tras pe dreapta.

La volan se afla un bărbat de 44 de ani, aparent un transportator obișnuit. Însă controlul amănunțit avea să scoată la iveală o realitate complet diferită.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit nu mai puțin de 645 de litri de băuturi alcoolice – spirtoase și vinuri – ascunse ingenios în colete și bagaje. Marfa provenea din Republica Moldova și era transportată ilegal, fără respectarea regimului accizabil.

Descoperirea a dus imediat la escortarea vehiculului în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde întreaga cantitate de alcool a fost confiscată. Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la aproximativ 9.450 de lei, însă consecințele pentru șofer sunt mult mai dure.

Acesta a fost sancționat cu o amendă usturătoare de 15.000 de lei, într-un caz care scoate din nou la iveală amploarea fenomenului de contrabandă la granițele României.

Autoritățile avertizează că astfel de metode – ascunderea mărfurilor accizabile în bagaje sau colete aparent obișnuite – sunt tot mai frecvente, iar controalele vor continua în forță. Andrei TURCU