Reguli stricte pentru transportul bateriilor externe în avion. Ce trebuie să știe toți pasagerii
280.000 de tineri din România primesc bani în plus de la stat dacă se angajează. Care sunt condițiile 
Serviciul militar revine în România, dar în formă voluntară
A fost descoperit unul dintre cele mai terifiante locuri de pe Pământ: Zona în care până și animalele se tem să meargă
Șoc pe piețe: aurul se prăbușește în plin război. Cea mai slabă săptămână din ultimii 40 de ani
Țara în care trăiesc peste 900.000 de români caută urgent 200.000 de muncitori. De ce tinerii refuză meseriile
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Detaliul care a dat-o de gol pe româncă. Chiar ea le-a transmis fanilor
Înlocuitorul de motorină care ar putea fi folosit în viitor în România! O idee agreată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan
„Autocarul contrabandei" pleca spre Italia cu 645 litri de alcool ascunși în bagaje

„Autocarul contrabandei” pleca spre Italia cu 645 litri de alcool ascunși în bagaje

„Autocarul contrabandei” pleca spre Italia cu 645 litri de alcool ascunși în bagaje

* întreaga cantitate de alcool a fost confiscată * valoarea totală a bunurilor reținute se ridică la aproximativ 9.450 de lei, însă consecințele pentru șofer sunt mult mai dure * acesta a fost sancționat cu o amendă usturătoare de 15.000 de lei

O acțiune ca în filme s-a desfășurat în zorii zilei la granița de est a României, unde polițiștii de frontieră au dat peste o adevărată „bombă” de contrabandă: sute de litri de alcool ascunși cu grijă printre bagaje, într-un autocar care se pregătea să plece spre Italia.

Operațiunea a fost coordonată de Poliția de Frontieră Română, prin structura sa teritorială din Vaslui, după ce autoritățile au primit o informație care a declanșat imediat verificările. Totul s-a întâmplat în jurul orei 05:30, în zona localității de frontieră Drânceni, unde un autocar cu remorcă, cursă ocazională spre Italia, a fost tras pe dreapta.

La volan se afla un bărbat de 44 de ani, aparent un transportator obișnuit. Însă controlul amănunțit avea să scoată la iveală o realitate complet diferită.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit nu mai puțin de 645 de litri de băuturi alcoolice – spirtoase și vinuri – ascunse ingenios în colete și bagaje. Marfa provenea din Republica Moldova și era transportată ilegal, fără respectarea regimului accizabil.

Descoperirea a dus imediat la escortarea vehiculului în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde întreaga cantitate de alcool a fost confiscată. Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la aproximativ 9.450 de lei, însă consecințele pentru șofer sunt mult mai dure.

Acesta a fost sancționat cu o amendă usturătoare de 15.000 de lei, într-un caz care scoate din nou la iveală amploarea fenomenului de contrabandă la granițele României.

Autoritățile avertizează că astfel de metode – ascunderea mărfurilor accizabile în bagaje sau colete aparent obișnuite – sunt tot mai frecvente, iar controalele vor continua în forță. Andrei TURCU

 

