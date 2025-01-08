„Bărbierul din Sevilla” are loc mâine, la Opera Iași

Opera Națională Română din Iași programează mâine primul spectacol al anului. De la ora 18:30, în Sala Mare, publicul va putea urmări opera „Bărbierul din Sevilla”, de Gioachino Rossini.

În această lună, teatrul liric ieșean mai are în program alte cinci reprezentații.

Iată care sunt celelalte evenimente din următoarea perioadă:

15 ianuarie – Concert de Ziua Culturii Naționale;

22 ianuarie – „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski;

23 ianuarie - „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski;

29 ianuarie – „Carmen”, de Georges Bizet;

30 ianuarie – „Carmen”, de Georges Bizet.

Cu excepția evenimentului de pe 15 ianuarie, care va avea loc la Palatul Culturii, spectacolele din luna ianuarie vor fi găzduite de Sala Mare.