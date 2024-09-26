„Casa copiilor imaginari”, premieră la Teatrul Luceafărul

Ediția XVII a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (3-10 octombrie, „Tranziție”, la 35 de ani de la borna istorică 1989) are un Prolog în V acte. Primul a avut loc joi seara – vernisarea expoziției unicat în România „Silviu Purcărete – 50 de ani de teatru” curatoriată de Adriana Moca (Asociația Culturală Vis-à-Vis București), în prezența scenografului Dragoș Buhagiar, președintele UNITER, a artistei fotograf Mihaela Marin si a curatorului FITPTI, teatrologul Oltița Cîntec.

Al doilea act al Prologului este programat duminică, 29 septembrie, orele 18, la sala mare a Teatrului Luceafărul – premiera „Casa copiilor imaginari” de Ioana Toloargă, Inspirat din viața liceenilor, scenariul dramatic este realizat într-o structură și cu o scriitură moderne, cu acțiunea plasată pe un grup Facebook - „Crush pe boboci”. Sunt poveștile a cinci liceeni, „care ar fi putut fi cei mai buni prieteni, supuși la una dintre cele mai dure confruntări – cu ei înșiși, cu adolescența. Sub această temă, în situația acestei case a copiilor imaginari sau în situațiile realiste ale pauzei înainte de ora de sport, ale bucătăriei de familie, ale petrecerilor de zi de naștere acasă, din anii 2000, ale grupului de Facebook, ale story-urilor pe Instagram, încap povești reale despre corpul în transformare și acceptarea lui, despre identitate, despre discriminare și rasism, despre prietenie, despre îndrăgostire, despre autocunoaștere. Bullying-ul înseamnă încălcarea limitelor cuiva, înseamnă putere și lipsă de control, înseamnă frica permanentă că cineva ne-ar putea face rău, motiv pentru care mai bine îi facem noi primii. Ce se întâmplă însă dacă identitatea călăului și identitatea victimei devin fluide? Cine e vinovat? Tu cum te-ai simți dacă pe grupul școlii tale ar apărea o poză cel puțin dubioasă cu tine? Cine e de vină?”, precizează regizoarea Ana Maria Țîrlea. Din echipa de realizatori fac parte și Andreea Maria Pană (scenografie), Tudor Nicorici (lighting și sound design), Radu Alexandru (coregrafie). În distribuție, actorii Alexia Botezatu, George Cocoș, Ioana Corban, Camelia Dilbea, Liliana Mavriș-Vârlan și Sebastian Munteanu.

„ Am lucrat, din nou, cu o echipă de artiști foarte tineri, e esențial să le oferim cadre de exprimare. Spectacolul este un exemplu de teatralitate modernă, implicată, care se inspiră direct din realitățile momentului și le transpune scenic în scopul conștientizării lor de către comunitate. Casa copiilor imaginari e, în egală măsură pentru adolescenți, părinți, bunici, profesori, întrucât subiectul abordat este frecvent întâlnit în viața de licean. Iar teatrul are această forță, de a vizibiliza problematici ale zilei, de a sensibiliza în privința lor”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI. Reprezentația va fi urmată de o discuție cu publicul.