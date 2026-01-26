„Casa Pătrată” de la Iași, pregătiri de inaugurare!

* investiție de peste 55 de milioane de lei, finalizată în proporție de 97,5%! * clădirea intră într-o nouă eră energetică

Lucrările de renovare energetică ale Palatului Administrativ din Iași, una dintre cele mai importante clădiri simbol ale administrației județene, se apropie de final! Proiectul se află într-un stadiu avansat, cu 97,5% din lucrări realizate și peste 95% din fonduri deja decontate, potrivit datelor oficiale.

Investiția, derulată de Instituția Prefectului – Județul Iași, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de lider de proiect, este finanțată din fonduri europene prin PNRR, completate de fonduri naționale, în cadrul componentei „Valul Renovării”.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 55.712.520,91 lei (fără TVA) – o sumă considerabilă, care transformă Palatul Administrativ într-o clădire modernă, eficientă energetic și sigură pentru mii de ieșeni care îi trec zilnic pragul.

Potrivit autorităților, graficul de execuție este respectat, iar constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor în termenul contractual. Fazele determinante ale investiției sunt programate pentru finalul lunii ianuarie 2026, moment care va marca practic închiderea șantierului.

Renovarea energetică a Palatului Administrativ nu înseamnă doar pereți noi și instalații moderne. Obiectivul declarat al proiectului este creșterea siguranței, a confortului și a eficienței energetice, reducerea consumului și asigurarea unor condiții decente pentru angajați și cetățeni.

Clădirea va respecta standarde moderne privind siguranța în exploatare, igiena și sănătatea utilizatorilor, eficiența energetică, accesul la servicii publice de calitate.

Implementarea proiectului se desfășoară în perioada 26 octombrie 2022 – 26 iunie 2026, conform contractului de finanțare și actelor adiționale. Autoritățile dau asigurări că fondurile europene sunt utilizate corect, iar monitorizarea va continua până la recepția finală. Carmen DEACONU