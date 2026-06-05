A căzut și ultima barieră pentru drumul expres spre Ucraina!

* proiect de peste 1,2 miliarde de lei, de importanță strategică pentru NATO, pregătit pentru semnare

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins toate cele trei contestații depuse împotriva atribuirii contractului pentru Lotul 3 al Drumului Expres Suceava-Siret, ceea ce înseamnă că proiectul poate intra în linie dreaptă spre semnare.

Decizia reprezintă o victorie totală pentru CNAIR, care a reușit să câștige toate cele 11 contestații formulate pe parcursul procedurilor de atribuire pentru cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret. Practic, după luni de dispute și blocaje administrative, ultimul obstacol juridic a fost eliminat.

Contractul uriaș, estimat la peste 1,22 miliarde de lei fără TVA, a fost atribuit asocierii Far Foundation SRL - Automagistral Pivden SRL - Lincor Trans SRL. Lotul vizat are o lungime de 18,6 kilometri și include, în premieră, nu doar modernizarea unui sector din DN2 pe teritoriul României, ci și reabilitarea a aproximativ 15 kilometri ai drumului național M19 de pe teritoriul Ucrainei.

Miza proiectului depășește cu mult simpla construcție a unui drum. DEx Suceava-Siret, cu o lungime totală de aproape 56 de kilometri, este considerat unul dintre cele mai importante coridoare de conectivitate dintre România și Ucraina, având un rol strategic atât din punct de vedere economic, cât și militar. Investiția este inclusă în arhitectura de mobilitate strategică a Flancului Estic al NATO și beneficiază de sprijin prin programul european SAFE, dedicat consolidării capacităților de apărare.

Cu toate acestea, semnarea efectivă a contractului mai depinde de un ultim pas administrativ. Guvernul României trebuie să aprobe indicatorii tehnico-economici pentru lucrările aferente DN2 și M19, iar Ministerul Transporturilor trebuie să asigure creditele de angajament necesare.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a subliniat că instituția și-a îndeplinit toate obligațiile asumate prin programul european SAFE, amintind că pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret și pentru cele două loturi ale autostrăzii Pașcani-Suceava contractele sunt deja semnate.

În spatele deciziei CNSC s-a aflat o adevărată bătălie juridică. Constructorii care au pierdut licitația au atacat rezultatul din mai multe direcții: Frasinul a reclamat un preț considerat prea mic al ofertei câștigătoare, Concelex a susținut că oferta sa a fost eliminată incorect și că asocierea desemnată câștigătoare nu respectă toate cerințele tehnice, iar asocierea Ness Proiect - MIS Grup a invocat probleme legate de evaluarea experienței experților și de transparența procedurii.

Toate aceste argumente au fost însă respinse, iar verdictul CNSC confirmă integral decizia CNAIR.

Dacă Guvernul va aproba rapid documentația necesară, Bucovina ar putea intra în curând într-o nouă etapă de dezvoltare, iar drumul expres care va lega România de Ucraina va deveni unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură și securitate din regiune. Daniel BACIU