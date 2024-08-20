„Chimia joacă un rol crucial în criminalistică, în special în analizele de laborator”

- Cum v-a venit ideea de a crea o tabără de criminalistică dedicată adolescenților? A existat un eveniment sau o inspirație anume care v-a condus în această direcție?

- Ideea de a crea o tabără de criminalistică dedicată adolescenților a venit din dorința de a combina două lucruri foarte importante pentru mine: educația și științele criminalistice. Am observat un interes tot mai mare în rândul tinerilor pentru domeniul investigațiilor și am vrut să le ofer o oportunitate unică de a explora această pasiune într-un mod interactiv și educativ. Nu a existat un eveniment specific care să ne conducă în această direcție, ci mai degrabă o conștientizare a faptului că tinerii sunt adesea expuși la domeniul criminalisticii prin filme, seriale și cărți, dar nu au acces la o experiență practică și cât mai realistă. Prin această tabără, ne propunem să le deschidem orizonturile, să le dezvoltăm gândirea critică și să îi inspirăm să exploreze cariere în diverse științe sau în domenii conexe.

Dialogul complet în ediția de mâine a Ziarului Evenimentul