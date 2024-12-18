„Colinde-n iarna bună”, la Palatul Culturii

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi invită publicul sâmbătă, 21 decembrie 2024, ora 12.00, la Palatul Culturii - Sala „Ștefan Procopiu”, la un eveniment organizat în parteneriat cu Cenaclul literar-artistic „Ia`și scrie”, cu ocazia împlinirii a 75 de ședințe lunare.

Intitulat „Colinde-n iarna bună”, evenimentul reunește cu doar câteva zile înainte de Sărbătorile de Crăciun, iubitori de cultură și tradiție din toate colțurile țării.

Programul va debuta cu o prelegere susținută de Angela Paveliuc Olaru, Cetățean de Onoare al Iașului și doctor în etnografie, care va dezvălui tainele și simbolurile datinilor de Crăciun, aducând un omagiu tradiției. Președintele Cenaclului „Ia`și scrie”, Oleg Spînu, va continua printr-o scurtă, dar elocventă intervenție, în care va sublinia evoluția și realizările acestui cenaclu literar-artistic, o veritabilă mișcare culturală ce prinde contur tot mai mult în comunitatea ieșeană.

La acest eveniment vor participa cenacluri și asociații culturale de renume, precum: Asociația „Universul Prieteniei” Iași (președinte Rodica Rodean), Asociația Umoriștilor „Al. O. Teodoreanu” Iași (președinte Daniel Bratu), Cenaclul Literar Artistic „Vocea generațiilor” Chișinău (președinte Ana Onică), Cenaclul Literar Artistic „Vânare de gând” din Popești (coordonator Ionuț Alupoaie), Cenaclul Literar Artistic „Nicolae Labiș” din Fălticeni (președinte Constantin Bulboacă). Aceste grupuri, alături de Cenaclul „Ia`și scrie”, vor prezenta cele mai frumoase creații ale lor, sub semnul „Iarna armoniilor”.

Momentele de pauză vor fi completate de o serie de interpretări muzicale susținute de elevii talentați ai EGO ART MUSIC, coordonați de prof. Hellen Dascălu și prof. Olesea Egorov, precum și de alți artiști de marcă invitați la eveniment.

„Va fi cu siguranță o ocazie unică de a ne uni sufletele prin cântec, poezie și tradiție, aducând împreună oameni din diverse colțuri ale țării, și nu numai, într-o atmosferă încărcată de frumusețe și sacralitate a Crăciunului”, declară Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Clara DIMA