„Desenul nu este doar un act mecanic, ci o călătorie spre înțelegerea mai profundă a propriilor emoții și aspirații”

V-ați gândit vreodată că puteți rezolva unele probleme doar desenând câteva linii? uneori, răspunsurile se ascund în simplitatea unei foi albe și a unor culori. Ei bine, un astfel de miracol este posibil prin NeuroGrafica, o metodă ce ne invită într-o călătorie interioară prin artă, unde fiecare linie trasată pe hârtie devine un pod către transformare. Fiecare linie curbată, fiecare nod rotunjit ne ajută să descoperim o parte din noi pe care poate am uitat-o sau pe care nu am îndrăznit să o explorăm. Prin acest proces creativ, fricile se estompează, blocajele se topesc, iar mintea și sufletul găsesc un nou echilibru. NeuroGrafica nu doar creează desene; ea creează un spațiu de transformare, un loc în care povara problemelor devine o artă eliberatoare. Prin acest limbaj vizual, ne conectăm cu emoțiile și dorințele noastre cele mai profunde. Formele care prind contur dezvăluie o lume interioară plină de posibilități, unde fricile se dizolvă, rănile se vindecă și noi perspective se deschid. Culorile și liniile curgătoare nu doar reconfigurează foaia, ci și sufletul, oferindu-ne șansa de a rescrie povestea propriei vieți. Despre metodă și tainele ei am stat de vorbă cu Olga Dadu, instructor NeuroGrafică și CoachEstetic, artist în Pictură Intuitivă și medic stomatolog.

- Care a fost momentul în care ați descoperit NeuroGrafica și ce v-a atras la această tehnică?

- NeuroGrafica am descoperit-o în urmă cu trei ani, într-un moment dificil pentru mine. Cu ajutorul ei, am lucrat la blocajele și emoțiile inhibate, am lucrat asupra frustrărilor, regretelor, supărărilor și multor convingeri restrictive pe care le înnăbușisem mulți ani în profunzimea sufletului. Povara emoțională se reflecta asupra sănătății fizice, iar lucrul cu emoțiile inhibate a adus o refacere a sănătății fizice și emoționale. Practicând NeuroGrafica, am devenit mult mai liniștită, echilibrată, am învățat cum pot, prin desen, să eliberez și să transform emoțiile și situațiile negative, să aduc armonie și echilibru în lumea interioară. NeuroGrafica mă însoțește în planificarea și realizarea evenimentelor și proiectelor dorite.

Ce m-a atras în această tehnică? Baza științifică, frumusețea ei, eficiența și accesibilitatea sa. O pot practica oriunde, oricând – mereu am un carnet și un marker la mine. Când ceva mă deranjează sau este o situație pe care nu o pot descurca, desenez și găsesc rezolvarea.

„NeuroGrafica îmbunătățe ș te starea de sănătate fizică, emoțională și mentală ”

- Pentru cei care nu sunt familiarizați, cum ați descrie metoda și ce beneficii aduce?

- Într-o lume din ce în ce mai complexă, în care stresul, anxietatea și lipsa de echilibru interior afectează mulți oameni, apar noi metode de dezvoltare personală și auto-explorare. Una dintre aceste metode este NeuroGrafica, o tehnică inovatoare care combină arta, psihologia și neuroștiința pentru a facilita transformarea personală. Chiar și pentru cei care nu sunt familiarizați cu această practică, impactul poate fi profund, oferind multiple beneficii.

În primul rând, ajută la reducerea stresului și îmbunătățirea stării emoționale. Prin desenarea liniei NeuroGrafice (Linia lui Piskarev), conectarea lor armonioasă prin procedeul de rotunjire (Paternul lui Piskarev) și a formelor (cerc, pătrat, triunghi – un limbaj grafic înțeles de creier), utilizatorii pot elibera tensiunea acumulată și pot descoperi o stare de relaxare.

Această metodă nu necesită abilități artistice preexistente, ceea ce o face accesibilă oricui. Procesul de creare implică interacțiunea dintre mâna care desenează și creier, stimulând conexiuni neuronale care reduc anxietatea.

Un alt beneficiu important este clarificarea gândurilor și găsirea soluțiilor creative la probleme. Cei care nu au experimentat NeuroGrafica ar putea fi surprinși să descopere că, în timpul procesului de desenare, gândurile devin mai organizate, iar perspectivele asupra situațiilor dificile se schimbă. Acest lucru este posibil datorită faptului că tehnica stimulează ambele emisfere cerebrale: emisfera stângă (logică) și cea dreaptă (creativă).

Acest fapt contribuie și la îmbunătățirea stării de sănătate fizică, emoțională și mentală. De asemenea, NeuroGrafica promovează autodescoperirea și creșterea personală. Fiecare linie și formă desenată reprezintă un pas în procesul de explorare interioară. Cei nefamiliarizați cu această metodă descoperă că desenul nu este doar un act mecanic, ci o călătorie spre înțelegerea mai profundă a propriilor emoții și aspirații.

În concluzie, are un impact semnificativ chiar și asupra celor care o întâlnesc pentru prima dată. Accesibilă și eficientă, această metodă oferă beneficii multiple, de la reducerea stresului până la stimularea creativității și autocunoașterii. Pentru cei deschiși la noi metode de transformare personală, NeuroGrafica poate fi o oportunitate de a-și îmbunătăți viața într-un mod surprinzător și plăcut.

- Sunteți medic stomatolog. Cum v-a influențat pasiunea pentru artă parcursul profesional?

- În anul ce a trecut am luat o decizie foarte conștientă și importantă pentru mine - mi-am redus timpul alocat activității medicale în favoare celor oferit studiilor, cursurilor, practicii și celor două lucrări de diplomă obținute la Universitatea de Psihologie și Creativitate a lui Pavel Piskarev.

Mi-am oferit mult mai mult timp pentru Creativitate și pictură, am cercetat cum funcționează Pictura Intuitivă, spre deosebire de NeuroGrafica. Am ținut ateliere de NeuroGrafică și Pictură Intuitivă, am urmărit cum aceste două metode sunt percepute de oameni, cum rezonează ei cu ele.

„ Relația dintre artă, neuroștiință și medicină este una interdisciplinară și profundă”

- Ați integrat vreodată NeuroGrafica într-un interacțiunea cu pacienții dumneavoastră?

- NeuroGrafica nu este o metodă de tratament, nu o practic în cabinet. Eu o recomand ca metodă de lucru cu anxietatea și frica de procedurile stomatologice. Ca rezultate scade nivelul fricii, se instalează liniștea, apare conștientizarea și înțelegea profundă a importanței și beneficiilor tratamentului. Schimbarea atitudinii față de frică îi permite pacientului să treacă mai ușor prin experiența tratamentelor. NeuroGrafica este folosită ca metodă de susținere emoțională și în alte domenii ale medicinei. Pe baza NeuroGrafica sunt scrise peste 15 lucrări de Doctorat și există cercetări legate de eficiența ei asupra stării sănătății fizice, emoționale.

- Cum vedeți relația dintre artă, neuroștiință și medicină? Există puncte de convergență?

- Relația dintre artă, neuroștiință și medicină este una interdisciplinară și profundă, fiecare domeniu contribuind la o într-o mai completă a sănătății mentale, emoționale și fizice. Această conexiune evidențiază modul într-un expresia artistică și studiul creierului pot într-o procesele de diagnostic, tratament și recuperare.

Arta este un instrument pentru neuroștiință cu efect în stimularea creierului. Activitatea artistică implică ambele emisfere cerebrale, stimulând creativitatea (emisfera dreaptă) și procesarea logică (emisfera stângă). Studii neuroștiințifice arată că arta poate ajuta la formarea de noi conexiuni neuronale și la neuroplasticitate. Un alt avantaj este înțelegerea emoțiilor. Arta oferă o fereastră asupra înțelegerii emoțiilor și proceselor mentale ale indivizilor. Neuroștiința studiază cum creierul răspunde la stimuli vizuali, muzicali sau tactili, elucidând mecanismele prin care arta poate reduce stresul și apariția stării de bine. Apoi, sunt efecte și în imagistica cerebrală. Tehnologii precum fMRI sunt folosite pentru a observa cum creierul răspunde la procesul de creație sau la aprecierea artei, evidențiind rețele neuronale implicate într-un percepție, emoții și luarea deciziilor.

Arta este utilizată în psihoterapie pentru a trata anxietatea, depresia și traumele, oferind pacienților o modalitate de a-și exprima emoțiile pe care nu le pot verbaliza. Activitățile artistice sunt integrate într-un programele de reabilitare pentru pacienții cu leziuni cerebrale, AVC sau boli neurodegenerative, ajutând la recâștigarea abilităților motorii și cognitive. Observarea artei create de pacienți poate oferi indicii despre starea lor mentală, nivelul de cogniție sau existența unor afecțiuni precum demența.

„Desenul neurografic implică trasarea liniilor neurografice și conectarea acestora, ceea ce stimulează crearea de noi conexiuni neuronale ”

- Deja se vorbește și despre neuroestetică…

- Da, o punte într-un artă și neuroștiință. Neuroestetica este un domeniu care studiază cum creierul percepe frumusețea, simetria și alte elemente artistice. Aceasta explorează reacțiile emoționale la artă, arată cum preferințele artistice sunt influențate de structura neuronală. Apoi, vorbim și despre rolul dopaminei și al altor neurotransmițători într-o experiențele estetice. Medicina sprijinită de artă are efect în reducerea durerii și a stresului. Participarea la activitățile artistice sau expunerea la artă (muzică, pictură, dans) poate reduce percepția durerii prin eliberarea de endorfine și diminuarea stresului. Mai mult, crește și aderența la tratament. Terapia bazată pe artă poate motiva pacienții să fie mai implicați într-un proces de tratament, creând un mediu mai plăcut și mai relaxant. Concluzie.Arta, neuroștiința și medicina colaborează pentru a oferi o perspectivă holistică într-un sănătății umane. Expresia artistică nu doar că sprijinită procesele neurologice și emoționale, dar aduce și beneficii tangibile într-un tratamentul și recuperarea medicală, într-o calitatea vieții pacienților.

- Ce rol joacă neurografica în dezvoltarea abilităților cognitive și de concentrare?

- NeuroGrafica este o metodă creativă de desen bazată pe neuroștiință, care combină arta cu procesul de autoreflecție și dezvoltare personală. Aceasta poate avea un impact semnificativ asupra abilităților cognitive și de concentrare prin mai multe mecanisme, unul fiind stimularea conexiunilor neuronale. Desenul neurografic implică trasarea liniilor neurografice și conectarea acestora, ceea ce stimulează crearea de noi conexiuni neuronale. Acest proces poate contribui la creșterea flexibilității cognitive și a capacității de rezolvare a problemelor. Un alt efect este îmbunătățirea atenției și concentrării. Procesul necesită o atenție deosebită asupra detaliilor și a pașilor de execuție. Îmbunătățirea memoriei este un alt rezultat notabil. Prin repetarea pasilor Algoritmului de Baza și integrarea elementelor vizuale cu cele emoționale, metoda poate ajuta la întărirea memoriei și la îmbunătățirea capacității de reținere a informațiilor. Este important de amintit și cultivarea autodisciplinei și răbdării.

„Instrument eficient pentru gestionarea stresului și anxietății pentru fiecare persoană datorită capacității sale de a combina arta și autoreflecția ”

- Trăim într-o lume în care stresul și anxietatea sunt la ordinea zilei, mai ales în profesiile solicitante. Cum credeți că poate fi folosită NeuroGrafica pentru a gestiona aceste stări toxice pentru organism?

- Neurografica poate fi un instrument eficient pentru gestionarea stresului și anxietății pentru fiecare persoana, indiferent de profesie, vârstă sau gen datorită capacității sale de a combina arta și autoreflecția. Această metodă contribuie la relaxarea sistemului nervos și reducerea tensiunii mentale. În timpul procesului creativ, atenția se mută de la factorii stresanți la actul artistic, ceea ce ajută la calmarea minții și la eliberarea emoțiilor negative. De asemenea, încurajează neuroplasticitatea, sprijinind crearea unor noi rețele neuronale care facilitează gândirea pozitivă și adaptarea la situațiile dificile. Prin integrarea acestei tehnici în rutina zilnică, oamenii pot dezvolta o mai mare reziliență emoțională și o capacitate sporită de a face față provocărilor. Astfel, NeuroGrafica devine un mijloc accesibil și creativ pentru menținerea echilibrului mental și emoțional.

- Ce experiențe personale ați avut în lucrul cu această metodă inedită?

- Lucrând cu NeuroGrafica, m-am convins încă o dată că sănătatea emoțională este fundamentul sănătății fizice. Această metodă artistică oferă o modalitate practică de a procesa emoțiile și de a reduce stresul, care, dacă rămân nerezolvate, pot duce la diverse afecțiuni fizice. Prin liniile și formele desenate, NeuroGrafica ajută la eliberarea tensiunilor psihice, promovând calmul și claritatea mentală. În acest fel, corpul reacționează pozitiv, întărindu-și imunitatea și reducând riscul de boli asociate stresului cronic. Mai mult, această practică încurajează introspecția și conexiunea dintre minte și corp, demonstrând că sănătatea emoțională este esențială pentru echilibrul general. Astfel, NeuroGrafica devine un instrument valoros pentru a ne menține sănătoși, atât mental, cât și fizic.

- Unde vedeți potențialul de a dezvolta NeuroGrafica în viitor, atât în artă, cât și în știință?

- NeurogGrafica are un potențial imens de dezvoltare în viitor, atât în artă, cât și în știință, datorită versatilității sale. În domeniul artistic, această tehnică poate inspira noi forme de expresie vizuală și poate fi integrată în design sau terapie prin artă, atrăgând o comunitate creativă globală. În știință, poate deveni un instrument valoros pentru studiul neuroplasticității, oferind perspective asupra modului în care activitatea creativă influențează creierul și starea emoțională. De asemenea, poate fi aplicată în terapiile cognitive și comportamentale, sprijinind recuperarea pacienților cu tulburări psihice sau neurologice. Această combinație unică dintre artă și știință deschide noi căi pentru explorarea și valorificarea potențialului uman. Visul meu este să deschid o Școala de NeuroGrafică. Îmi doresc să pot oferi cât mai mult și să ajut cât mai mulți oameni să descopere această metodă unică prin care își pot îmbunătăți și chiar transforme viața foarte ușor, doar cu un marker și o foaie albă.

A consemnat Maura ANGHEL

Caseta 1

Neurografica este o metodă artistică și terapeutică ce îmbină desenul cu dezvoltarea personală. A fost inventată în 2014 de Pavel Piskarev, psiholog, arhitect, artist și coach rus. Tehnica sa inovatoare îmbină arta, neuroștiința și dezvoltarea personală, fiind utilizată pentru a explora subconștientul, a depăși blocajele emoționale și a genera soluții creative. Piskarev a dezvoltat metoda pornind de la studiile sale în psihologie, design și neuroștiințe, iar de atunci a popularizat-o la nivel internațional prin cursuri și ateliere.