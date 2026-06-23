„Ești însărcinată? Pregătește portofelul!” Cât te costă, de fapt, cele 9 luni de sarcină la Iași

Două liniuțe pe test și o explozie de emoții. Dar, odată cu bucuria venirii pe lume a unui copil, apare și o întrebare tot mai apăsătoare pentru multe familii din Iași: cât costă, de fapt, o sarcină?

În sistemul privat, unde tot mai multe femei aleg monitorizarea sarcinii, o consultație de obstetrică-ginecologie costă în medie 200–400 de lei. Pe parcursul celor 9 luni, o gravidă ajunge frecvent la 8–12 consultații, ceea ce înseamnă deja 1.600–4.800 de lei doar pentru controalele de rutină.

Ecografiile, esențiale pentru monitorizarea dezvoltării fătului, adaugă și ele costuri importante: o ecografie obișnuită este între 200–300 de lei, iar ecografiile morfologice (trim. I, II și III) pot ajunge la 400–700 de lei fiecare, ceea ce poate însemna încă 1.200–2.100 de lei.

Analizele uzuale de sarcină (hemoleucogramă, infecții, screeninguri periodice) pot ridica factura la aproximativ 1.000–2.500 de lei, în funcție de recomandările medicului și de eventualele complicații.

Pentru sarcinile monitorizate complet în privat, fără complicații majore, costul total ajunge frecvent la 4.000–10.000 de lei pe parcursul celor 9 luni. În cazurile în care sunt necesare teste genetice avansate sau investigații suplimentare, suma poate depăși 12.000–15.000 de lei.

În paralel, în sistemul public, multe servicii sunt decontate prin Casa de Asigurări, însă timpii de așteptare, disponibilitatea programărilor și opțiunile limitate îi determină pe mulți ieșeni să combine sistemul de stat cu cel privat, ceea ce crește costul final.

Astfel, în Iașul anului 2026, o sarcină fără complicații poate însemna, în practică, o „factură” medicală de câteva mii de lei până la peste 10.000 de lei, în funcție de alegerile făcute de viitorii părinți. Nicoleta ZANCU