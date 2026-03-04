„Echilibru pe vârfuri”, confesiunile din culise ale unei balerine de la Operă

* Iașul găzduiește vineri, 6 martie, o lansareinedită de carte * Elena Manuela Nechita, balerină a Operei Naționale Române Iași, își prezintă volumul de debut, „Echilibru pe vârfuri – dansul, adevărul unei vieți asumate pe scenă”, în foaierul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” * cartea aduce în prim-plan lumea baletului și ceea ce publicul nu vede: disciplina, fragilitatea și prețul interior al scenei

Într-un oraș în care artele spectacolului au public fidel, o balerină face un pas diferit: trece din luminile rampei în pagina scrisă. Elena Manuela Nechita, balerină de ansamblu a Operei Naționale Române Iași, își lansează la Iași cartea de debut, „Echilibru pe vârfuri – dansul, adevărul unei vieți asumate pe scenă”, volum publicat la finalul anului 2025 la Editura EIKON.

Lansarea are loc vineri, 6 martie, în Foaierul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, începând cu ora 14:00, iar întâlnirea anunță un format care combină dialogul despre carte cu momentul artistic. Despre debutul editorial vor vorbi, potrivit organizatorilor, Cătălina Frâncu, Irina Catighera, Ofelia Cozma, Ligia Fărcășel, Richard Constantinescu și editorul Valentin Ajder, cu regizorul Ovidiu Lazăr în rol de amfitrion.

Cartea propune o incursiune într-un univers rareori descris pe larg în literatura românească: viața de balerin, cu antrenamentele care încep înainte ca orașul să se trezească, cu competiția tăcută, cu presiunea perfecțiunii și cu emoțiile care nu se văd de pe rândurile din sală. Dincolo de „frumosul” de pe scenă, volumul promite o perspectivă personală asupra baletului ca formă de adevăr – o confesiune despre efort, asumare și reconstrucție.

Despre felul în care autoarea scrie „ca și cum ar dansa”, în prezentarea volumului este menționată și o apreciere semnată de Alin Gheorghiu, fost prim-balerin și director de balet la Opera Națională București, care vorbește despre „disciplină” și „sensibilitate” în aceeași respirație – două cuvinte care rezumă, poate, întreaga profesie. Editorii subliniază, la rândul lor, că „Echilibru pe vârfuri” e o carte despre emoție și împlinire, construită din rigoare, dar și din expunerea sinceră a fragilității. Programul include și un moment artistic cu Emilia Gabriela Ver Ber (percuție/handpan), Daniel Leancă (violoncel), Răzvan Boroda (pian), alături de balerinii Dragoș Sabaiduc și Maya Chelban, precum și de elevele Rebeca Ilaria Aonofriesei-Puiu, Luna Zhavia Șpaiuc și Ersilia Maria Țăranu. Elena Manuela Nechita s-a născut la 13 mai 1984, în Iași, și este parte din corpul de balet al Operei ieșene din 2003, cu peste două decenii de carieră și roluri în repertoriul a peste patruzeci de spectacole. Parcursul ei profesional îmbină formarea artistică și studiile universitare, iar apariția editorială vine ca o extensie firească: o încercare de a traduce în cuvinte ceea ce, de regulă, rămâne în culise.

Maura ANGHEL