„Fabrica” de minuni de la Neuro

* un clujean a scăpat de o tumoră cerebrală de aproximativ 5 centimetri, poziționată într-o zonă profundă și extrem de sensibilă a creierului * intervenția realizată de echipa condusă de prof. univ. dr. Lucian Eva a fost una de maximă precizie * medicii au reușit o rezecție completă a tumorii, mergând chiar până la limita superioară a ceea ce este considerat posibil în neurochirurgie

O poveste care începe cu simptome banale și ajunge, în doar câteva luni, la limita dintre viață și moarte. O poveste despre frică, decizii rapide și o intervenție care a sfidat imposibilul.

Un bărbat de 49 de ani, activ, pasionat de sport și fără antecedente medicale grave, a început să simtă amețeli persistente. Nimic alarmant la început, nimic care să sugereze drama care urma. Investigațiile s-au succedat, răspunsurile au întârziat, iar incertitudinea a devenit apăsătoare. Până în momentul în care diagnosticul a căzut ca un verdict: o tumoră cerebrală de aproximativ 5 centimetri, poziționată într-o zonă profundă și extrem de sensibilă a creierului.

Pentru familie, a fost un șoc. Pentru pacient, începutul unei lupte în care timpul devenea cel mai mare dușman. Într-un gest de disperare, dar și de speranță, soția sa a trimis un e-mail către Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, atașând toate investigațiile medicale disponibile. Nu știa dacă va primi un răspuns. Nu știa dacă mai există soluții.

Răspunsul a venit însă rapid. Medicul Lucian Eva a înțeles gravitatea cazului și a decis preluarea lui fără întârziere. Din acel moment, totul s-a transformat într-o cursă contra cronometru. Pacientul a plecat din Cluj-Napoca spre Iași cu o singură șansă în minte: intervenția salvatoare.

Diagnosticul era dificil, iar operația se anunța extrem de complexă. Tumora era infiltrată într-o zonă critică, unde orice mișcare greșită putea însemna pierderea funcțiilor esențiale sau chiar a vieții. În astfel de cazuri, nu există loc pentru improvizații. Fiecare milimetru contează, fiecare decizie este vitală.

Intervenția realizată de echipa condusă de prof. univ. dr. Lucian Eva a fost una de maximă precizie. Medicii au reușit o rezecție completă a tumorii, mergând chiar până la limita superioară a ceea ce este considerat posibil în neurochirurgie. Un rol esențial l-a avut utilizarea substanței 5-aminolevulinice (5-ALA), cunoscută și sub denumirea de Gliolan, o tehnologie care permite vizualizarea clară a celulelor tumorale în timpul operației.

Sub lumină specială, tumora devine vizibilă, delimitându-se de țesutul sănătos. Este diferența dintre o intervenție „în orb” și una ghidată cu precizie chirurgicală. În astfel de cazuri, această tehnologie poate face diferența dintre viață și moarte, dintre o recuperare completă și o invaliditate severă.

Cazul nu este doar o reușită medicală. Este o lecție despre cât de importantă este reacția rapidă, despre rolul decisiv al tehnologiei moderne și despre dedicarea unor medici care refuză să accepte limitele atunci când vine vorba despre viața unui pacient.

„În clinica noastră, de când am introdus această metodă, s-au efectuat aproximativ 300 de intervenții în decurs de 10 ani, ceea ce reprezintă o experiență considerabilă. Astăzi, putem spune că, în acest tip de tumori, putem realiza intervenții care asigură nu doar o durată mai mare de supraviețuire (vorbim de ani), ci și o calitate a vieții foarte bună. Din fericire, pentru acest pacient, calitatea vieții după intervenție este foarte bună. Urmează tratamentul complementar și controale periodice, iar noi avem convingerea că, în anii următori, va avea o viață în limite normale și se va putea bucura în continuare de viață, de sport și de familie. În acest spital, pacienții cu un asemenea tip de leziuni sunt tratați cu prioritate, din motivul simplu că fiecare zi din viața acestor pacienți este importantă. Nu au timp de pierdut. Nu este vorba de timpul nostru ca medici, ci de viața pacienților în sine. Pentru că noi promovăm în acest spital respectul față de viață și față de semenii noștri și practicăm medicina la cel mai înalt nivel”, a precizat dr Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

În final, povestea acestui bărbat demonstrează un adevăr simplu, dar esențial: uneori, salvarea începe cu un gest aparent minor. Un e-mail. O decizie rapidă. Un drum lung. Iar de acolo, cu oamenii potriviți și la momentul potrivit, imposibilul poate deveni realitate.

Carmen DEACONU