A fost emis Acordul de Mediu pentru autostrada Târgu Neamț - Iași – Ungheni!

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) a emis marți, 20 august, Acordul de Mediu (AM) pentru realizarea tronsonului Târgu Neamț - Iași – Ungheni al Autostrăzii A8 (Autostrada Moldovei), document extrem de important prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea investiției.

Acordul de Mediu este parte integrantă a autorizației de construire ce urmează să fie emisă pentru implementarea proiectului, măsurile și condițiile impuse pentru protecția mediului trebuind respectate de către titular și antreprenor. „Tipul și complexitatea proiectului, corelat cu natura terenurilor traversate și a reliefului, intersectarea și proximitatea unor situri Natura 2000, a unor cursuri de apă, a unor infrastructuri rutiere și feroviare, proximitatea unor zone locuite, a necesitat derularea procedurii complete de emitere a acordului de mediu, cu realizarea raportului privind impactul asupra mediului (RIM) și a studiului privind evaluarea adecvată (SEA), pentru a ne asigura că proiectul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului și că este în conformitate cu legislația în vigoare”, au declarat reprezentanții APM.

Proiectul „Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni” (parte din A8 - Autostrada „Unirii”) ce are o lungime 93,27 km, se dezvoltă pe teritoriul județului Iași pe un coridor de la Vest spre Est începând din apropiere de intersecția cu DN2 (Moțca) până la legătura cu podul peste Prut la Ungheni (UAT Golăiești) și traversează UAT-urile: Aroneanu, Bălțați, Costești, Dumești, Erbiceni, Golăiești, Heleșteni, Ion Neculce, Lețcani, Miroslava, Miroslovești, Moțca, Pașcani, Podu Iloaiei, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Târgu Frumos, Ungheni și Victoria.

Pe lângă lucrările specifice unei infrastructuri rutiere tip autostradă, proiectul include și realizarea de noduri rutiere, lucrări de artă și de consolidare (tunele artificiale de tip cut & cover, poduri și podețe), lucrări hidrotehnice, dar și lucrări pentru protecția mediului (ex. garduri de protecție, panouri fonoabsorbante, panouri anticoliziune avifaunistice, sisteme de colectare/epurare ape uzate și pluviale, etc.).

Anunțul privind emiterea acordului mediu, salutat de autoritățile locale

Anunțul privind emiterea Acordului de Mediu pentru tronsonul Târgu Neamț - Iași – Ungheni al Autostrăzii A8 a fost salutat de autoritățile locale, care au ținut să mulțumească instituțiilor care au contribuit la luarea acestei decizii. „Așa cum anunțam la începutul lunii, Comisia de Analiză Tehnică a APM Iași a luat decizia de emitere a acordului de mediu, iar astăzi (marți, 20 august – n.r.) a fost semnat oficial documentul. Mă bucur să văd că munca a zeci de oameni și instituții s-a concretizat, iar cel mai important este că ne apropiem, etapă cu etapă, de momentul în care vom putea avea primii kilometri din A8 pe teritoriul județului Iași. Trebuie să le mulțumesc celor care au sprijinit acest proiect și celor care au muncit cu adevărat pentru a ajunge în etapa de astăzi, de la actualul ministru al Mediului Mircea Fechet, doamna director al APM Iași Galea Temneanu, directorul CNAIR Cristian Pistol, secretarul de stat în MT Irinel Ionel Scrioșteanu, alături de care am co-semnat OUG 105/2020, tuturor colegilor de la APM și din instituțiile membre ale Comisiei de Analiză Tehnică a APM Iași: ABA Prut-Bârlad, Apavital, ISU, Garda de Mediu, Direcția Silvică, SGA Iași, ANANP ST Iași, SHI Pașcani, DSP Iași, proiectantului Consitrans și echipei de consultanți de mediu de la Geostud, alături de Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași”, a afirmat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.