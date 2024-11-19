A fost găsită o dronă în Botoșani, pe malul Prutului / Este posibil să fi fost folosită în transportul ţigărilor de contrabandă

O dronă neînmatriculată a fost găsită, în cursul dimineţii de duminică, pe malul râului Prut, în zona localităţii Ripiceni, a declarat luni, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (STPF) Botoşani.

Potrivit sursei citate, aparatul de zbor prăbuşit a fost observat de un pescar, care a alertat autorităţile de frontieră.

„Un pescar a găsit drona pe malul Prutului, a sunat la Sectorul Poliţiei de Frontieră de la Stânca, iar noi am asigurat zona. Ancheta nu ne aparţine”, a precizat oficialul STPF Botoşani.

Deocamdată nu există informaţii certe despre traseul urmat de drona respectivă, însă, potrivit unor surse locale, nu este exclus să fi fost folosită în transportul ţigărilor de contrabandă peste râul Prut între Republica Moldova şi România.