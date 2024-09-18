A fost răpusă ultima bandă de hoţi din mijloacele de transport în comun

* trei minori (două fete şi un băiat) şi o tânără ce abia a împlinit 18 ani au băgat groaza în călător * modul de operare, cel clasic, din anii '80 ai secolului trecut * hoţii nu s-au gândit că acum sunt camere de supraveghere instalate în toate autobuzele şi tramvaiele CTP

Manuela, Erica, Delia şi Robert, patru adolescenţi din Păcureţi, au încercat să reînvie zilele de glorie a bandelor de hoţi de buznare, specializate în furturile comise în mijloacele de transport comun. Dintre toţi, doar Delia, liderul grupării a împlinit 18 ani, ceilalţi fiind minori. În doar 11 zile, gaşca a dat şapte furturi dovedite, fapte pentru care li s-a şi deschis dosarul penal.

Modul de operare, cel clasic, din anii '80 ai secolului trecut. Se urcau în tramvai ori autobuz pe uşi diferite, nu dădeau semne că s-ar cunoaşte, că ar fi împreună. Comunicau doar din priviri, ceea ce denotă un antrenament îndelungat. Erica, Manuela şi Robert se interpuneau între victimă şi restul călătorilor, îi lăsau loc doar Deliei, cea care comitea, efectiv, furtul. Ţinta redilectă, telefoanele mobile. O singură dată, tânăra a înşfăcat altceva, e vorba de un portofel în care se aflau câteva sute de lei şi acte.

Ca să nu rişte o prindere în flagrant, Delia pasa imediat lui Robert telefonul sustras. Acesta cobora primul, fetele mai mergeau o staţie, se întâlneau apoi la mijlocul distanţei, duceau prada la primul amanet ieşit în cale, după care îşi împărţeau banii în mod egal. Toate cele şapte fapte penale au fost comise în perioada 4-15 octombrie 2023, victimele au făcut plângeri la poliţie şi aşa a început o anchetă destul de migăloasă, dar care s-a desfăşurat foarte repede. Investigatorii au studiat imaginile suprinse de către camerele de supraveghere amplasate în mijloacele de transport, cele din interiorul caselor de amanet şi, în doar o săptămână, au reuşit identificarea celor patru. Probele s-au dovedit suficiente pentru ca procrorul de caz să finalizeze rechizitoriul şi să-l trimită în instanţă într-un timp record. Pe 13 noiembrie 2023.

De atunci şi până ieri, dosarul a stat în camera preliminară, judecătorul trebuind să verifice atent toate probele administrate în cauză. Au fost în regulă, aşa încât s-a dispus începerea judecăţii. Minorii se află în libertate, dar Delia e deja în arest preventiv, în Penitenciarul Bacău. Urmează a se stabili primul termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN